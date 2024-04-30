Bugün birçok iPhone kullanıcısı, telefonlarının alarmlarının çalışmadığını bildirdi. Apple, yaşanan sorunu doğruladı ve üzerinde çalıştığını aktardı.

Telefonların alarm özelliği; sabahları işe veya okula gitmeden süre tutmaya kadar milyonlarca insan tarafından çok farklı amaç için kullanılabiliyorlar. Bu yüzden birçoğumuz için hayati öneme sahip olduklarını söyleyebiliriz. Durum böyle olunca alarmda yaşanan bir sorun, kullanıcıları çok olumsuz etkileyebiliyor.

Bugün bazı iPhone kullanıcıları, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda telefonlarının alarmlarının çalışmadığını bildirdi. Gelen bilgilere göre sabah uyandıklarında alarmları çalmadı. Bazıları, cuma gününden beri durumu yaşadıklarını bile aktardı. Sorun endişe yaratırken Apple’dan bir açıklama geldi.

Apple sorunu doğruladı, üzerinde çalıştığını ifade etti

Yaşananların ardından Apple, ABD’deki Today Show isimli programa açıklama gönderdi. Şirket, sorunun farkında olduğunu ve yazılım kaynaklı bir hatanın alarmların çalışmamasına neden olduğunu ifade etti. Düzeltmek için çalışmalarını sürdürdüğünü de ekledi. Muhtemelen yakın zamanda yapılacak bir yazılım güncellemesiyle düzelecektir.

Alarm sorunun ne kadar yaygın olduğu, geniş çapta kullanıcıları etkileyip etkilemediği bilinmiyor. Sadece belli hesapların bu tarz paylaşımları var. Bu da çok da fazla kişinin etkilenmemiş olma ihtimalini güçlendiriyor. Ancak siz de yaşayanlardan biriyseniz Apple güncelleme yapana kadar birkaç yöntemi deneyebilirsiniz.

Bunlardan ilki “Ayarlar > Ses ve Dokunuş” bölümüne gidip eğer düşükse “Zil Sesi ve Uyarılar” kısmındaki ses seviyesini artırmak. Bazı TikTok kullanıcıları, “Face ID ve Parol” bölümündeki “Dikkat Farkındalığı” aracını kapatmanın da işe yarayabildiğini söylemişt. Tabii ki bunlar kesin çözüm değil ancak sorunu yaşıyorsanız deneyebilirsiniz. Yaşamıyorsanız hiçbirini yapmanıza gerek yok.