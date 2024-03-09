Apple'ın AB yasalarına nasıl uyacağını gösteren belge, Safari zorunluluğunun da ortadan kalkacağına işaret ediyor.

Avrupa Birliği’nin rekabet çevresinde dönen DMA yasası, bir süredir Apple’ın başını ağrıtıyor. Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Yasası şeklinde çevirebileceğimiz bu yasa, Apple’ın iPhone’larda Lightning’den Type-C girişine geçmesine sebep olmuştu. Bunun hemen ardından iOS’e üçüncü taraf kaynaklardan uygulama yüklenmesine izin verildi. Bunlar Apple’a kalsa belki de hiç görmeyeceğimiz şeylerdi.

Apple, AB tarafından gelen bu yasaya nasıl uyacağını gösteren bir belgeyi geçtiğimiz günlerde yayımladı. Kulağa oldukça garip gelen değişikliklere imza atacak olan Apple, iPhone’dan Android işletim sistemine geçişi kolaylaştıracak bir uygulama üzerinde bile çalıştığını belirtiyor. Bunun haricinde tarayıcı tarafında da yıllardır üzerimizde olan ezber bilgiyi bozacak bir gelişme var.

Safari, telefondan kaldırılabilecek.

AB sınırlarındaki iPhone kullanıcıları, bu yılın yani 2024’ün sonuna kadar Safari’yi cihazlarından kaldırabilecekler. Safari’yi uzun zaman kullanmış ve veri biriktirmiş kişiler için de bu verileri farklı uygulamalara aktarmayı mümkün kılacak çözümler üzerinde çalışılıyor. Aynı durum, farklı tarayıcıdan verilerin içe aktarılması için de geçerli.

Hâlihazırda önceden kurulu olarak gelen Apple uygulamalarını kaldırmayı mümkün kılan Apple, alternatif internet tarayıcılarını desteklemeye başladığını da açıkladı. Yine de kullanıcılar Safari’yi ilk açtıklarında varsayılan tarayıcı yapmaları önerilecek. Bunun yanında farklı internet tarayıcıları da varsayılan olarak seçilebilecek. Tarayıcı üzerinden çok sayıda siber saldırı yapıldığı için Apple, bu alternatif tarayıcıların güvenliğinin üzerine ekstradan düşecek.

Android’e geçiş uygulaması hakkında detaylar:

Aslına bakacak olursak iOS'tan Android'e, Android'den iOS'a geçiş yapan kullanıcılar için veri aktarımı yapmalarını sağlayan bazı yöntemler bulunuyor. Ancak bunlar, tüm verileri aktaramıyor ve tüketici için oldukça uğraştırıcı bir deneyim sunuyor. İşte Apple, DMA ile uyum kapsamında yeni bir uygulama üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. "Kullanıcı dostu" olarak nitelendirilen bu uygulama, iPhone'dan Android'e geçiş yapan kullanıcılar için hem eksiksiz hem de aşırı kolay bir deneyim sunacak.

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre yeni uygulama, 2025 yılında piyasaya sürülecek. Ancak bu uygulama ile ilgili önemli bir bilinmez var. Şirketin, yeni uygulamayı sadece AB ülkelerindeki tüketicilere mi sunacağı yoksa küresel çapta mı dağıtılacağı belli değil.

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