Epic Games ile Apple arasındaki mücadele gittikçe kızışıyor. Apple, Epic Games'e ait geliştirici hesabını "iOS ekosistemini tehdit ettiği" gerekçesiyle kapattı.

Apple ile Epic Games arasındaki süreç gittikçe karmaşık hâle geliyor. Daha önce davalık olan iki firma arasındaki anlaşmazlık artık entrika dizisi kıvamına gelmiş durumda. Son olarak Epic Games, yaptığı paylaşımla Apple'ın kendilerini iOS sisteminin dışına itmeye başladığını gösterdi. Apple, Epic Games'in geliştirici hesabını "iOS ekosistemini tehdit ediyor" diyerek kapattı.

Bilindiği üzere Avrupa Birliği tekelleşmeye karşı ve bu nedenle de DMA adı verilen bir yasa yürürlüğe koydu. Bu yasaya göre Apple, Google gibi teknoloji devi kapı bekçileri, üçüncü parti uygulama mağazalarına izin vermek zorunda kaldılar. Finansal işlemlerin kendi platformları üzerinden yapılmasını da zorlayamıyorlar.

Tartışmalara yakında DMA da dahil olabilir

Epic Games de bu düzenlemeye istinaden, AB içinde kendi ödeme sistemlerini kullanabilmek amacıyla İsveç merkezli bir organizasyon oluşturdu ve bu organizasyon için bir geliştirici hesabı aldı. Daha sonra Apple, bu geliştirici hesabını kapattı.

Bu durumun nedeninin, Apple'ın en büyük olası rakiplerinden birine engel olmak istemesi olduğunu ifade eden Epic Games, Cupertino merkezli teknoloji devinin kendilerine karşı saldırı olarak bu kararı aldığını ifade ediyor. Daha önce Epic Games, Fortnite'a kendi ödeme sistemini getirmek istemiş, buna izin vermeyen Apple oyunu mağazasından kaldırmıştı. Sonrasında iki taraf mahkemede karşı karşıya gelmişti. Epic Games, Apple'ın tekelleşme karşıtı kurallarına uymadığını söylemişti. DMA sonrasında Apple'ın sunduğu şartları da Apple "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.