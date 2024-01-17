Apple'ın aldığı yeni patente göre teknoloji devi, gelecekteki iPhone modellerini tamamen su geçirmez ve suyun içinde de kullanılabilir hâle getirmeyi amaçlıyor.

Aslında su altı fotoğrafçılığı ve suda da iPhone kullanılabilmesi Apple'ın uzun zamandır gerçekleştirmek istediği bir hedef. iPhone 12 modelleri çıkmadan önce de Apple, telefonları sudan koruyacak olan su itme sistemini duyurmuştu ancak bu model piyasaya çıktığında suyla arasının hiç de iyi olmadığı belli olmuştu.

Evet, iPhone modellerinde suya ve toza karşı belli bir seviyeye kadar koruma var ancak cihazların tamamen su geçirmez olduğunu ne Apple ne de başka biri iddia etmiyor. Yeni bir patent ise su altında kılıfsız, ek korumasız iPhone kullanmanın mümkün olabileceğini gösteriyor.

Apple, iPhone'lar için su altında kullanılabilecek bir arayüz planlıyor

Yeni patent su geçirmezliğe değil, suyun altında telefonun daha rahat kullanılabilmesini sağlayacak özel bir arayüze odaklanıyor. Böylece iPhone'ları su altında da akıcı bir şekilde kullanabilmek mümkün hâle gelecek. Bunun için Apple, yeni bir su altı arayüzü ve su altı aydınlatması kullanacak. Tabii bunun için önce telefonların tamamen su geçirmez olması gerekiyor.

Apple'ın patenti sadece yeni özellikler geliştirilmesiyle sınırlı da değil, kullanıcıların su altında telefonlarıyla nasıl etkileşime geçecekleri konusunda da yenilikler getirecek. Bu değişiklikler, başarılı olmaları durumunda var olan yaklaşımları da değiştirebilir.

Herhangi bir deniz gözlüğü ile suyun altında zaman geçirmiş olan herkes, suyun içinde daha az ışık olduğunu ve hareketlerimizin de biraz daha farklı olduğunu bilir. Yeni Apple patenti ile su altında iPhone kullanan kişiler, normalde olduğu gibi uygulamalar ile dolu ekranlara sahip olmayacak.

Onun yerine birkaç tane temel özellik, kocaman düğmelerle kullanılabilir olacak. Bu özellikler arasında kamera ve mesaj gibi özellikler bulunacak. Ayrıca bu arayüz ile standart kullanım arayüzü arasında geçiş de kolaylaştırılacak.