İran’daki İnternet, Güçlü Bir Siber Saldırı Sonucu %25 Düştü

NetBlocks tarafından bildirilene göre İran, ülkenin altyapılarına düzenlenen siber saldırılar sonucu internet erişiminin %25'ini kaybetti. Durum karşısında alınan önlemlerin ardından internet erişimi, 7 saat sonrasında normale döndü.

İnternet özgürlüğünü gerçek zamanlı olarak haritalayan NetBlocks, 8 Şubat sabahı İran’ın telekomünikasyon ağında büyük bir aksaklık olduğunu doğruladı. Gerçek zamanlı olarak aksaklıkları ve kritik siber saldırıları tespit eden NetBlocks, Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda ülkedeki internet kullanımının %75’e kadar düştüğünü söyledi.

Ülkedeki internetin yaklaşık %25’ini kaybetmedeki en temel sebebin, İran yetkililerinin DZHAFA olarak bilinen “Dijital Kale” siber savunma mekanizmasını aktive etmesinden kaynaklandığı söyleniyor. NetBlocks raporunda ayrıca DEZHFA aktivasyonunun “ülkenin altyapısına yönelik bir siber saldırıyı püskürtmek” için uygulandığı söyleniyor.

İnternet bağlantısının normale dönmesi 7 saat sürdü:

Hem sabit hem de mobil ağ sağlayıcılarını etkileyen bu kesintinin ardından normal internet bağlantısının yeniden başlaması 7 saat sürdü. İran'daki tüm özel ve kamu işletmecilerine telekomünikasyon altyapısı sağlayan Telekomünikasyon Altyapısı Şirketi sözcüsü Sadjad Bonabi, Twitter’dan yaptığı açıklamalarda ülke internetine yapılan saldırıların ‘DDoS’ adı verilen bir tür siber atak olduğunu ve DZHAFA müdahalesiyle normale döndürüldüğünü söyledi.

Sistemin hizmet vermesini ve kullanıcıların hizmete erişmesini engelleyen bir saldırı türü olan DDoS, ülkeler açısından aslında pek de alışılmadık bir durum değil. Aralık 2019’da Çin, Hong Kong’da yapılan protestoları koordine etmek için benzer bir yöntem kullanmıştı. İran altyapısına karşı yapılan son saldırı için bunun en güncel örneği diyebiliriz.

Forbes’un haberine göre geçen yılın başlarında ABD, “roket ve füze fırlatmalarını kontrol etmeye yarayan bilgisayar sistemlerini devre dışı bırakmak” için İran’a bir siber saldırı başlatmıştı. Öte yandan siber saldırı yüzünden aynı gün yörüngeye fırlatılacak olan ‘İran Zafar’ gözlem uydusunun fırlatılması ertelendi. İran yetkilileri, uydunun fırlatılmasıyla ilgili herhangi bir problem olmadığı ve ilk fırsatta fırlatılacağı söylüyor. Fırlatmanın gecikmesi ile siber saldırının ilişkili olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.