1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre otomobillerde oluşan ağır hasarlara ilişkin kurallarda değişikliğe gidilecek.

Trafikte kaza riski kaçınılmaz bir gerçek. Hâl böyle olunca kasko ve trafik sigortası da oldukça önemli ama 1 Temmuz'dan itibaren hasarlı otomobillerle ilgili belli başlı kurallar değişiyor.

Yeni düzenlemelere göre kazada oluşan hasar otomobilin piyasa değerinin %60’ını geçmiyorsa otomobil artık pert sayılmayacak ve tamir edilip tekrar trafiğe çıkabilecek. Bu hasarın ne kadar büyük olduğuna eksperler karar verecek.

Hasar %60'tan fazlaysa otomobil pert sayılacak

Ama hasar %60’tan fazla çıkarsa ya da kritik bazı parçalar zarar görmüşse otomobil artık ağır hasarlı sayılacak. Kritik diye lanse edilen parçalar arasında şasi, tavan, hava yastıkları, batarya (elektrikli otomobillerde), emniyet sistemleri ve sürücü kabini gibi önemli bölümler var. Bu parçaların biri bile hasar alırsa, hasar oranı %60’ın altında bile olsa otomobil yine ağır hasarlı kabul edilecek.

Ağır hasarlı otomobiller trafikten çekilecek ve sigorta şirketi, otomobili hurda kaydıyla tescil ettirip sahibine ödeme yapacak. Bu işlemler noter üzerinden yapılacak ve sigorta şirketi, eksperin raporuna göre hareket edecek. Otomobil sahibi ya da sigorta şirketi bu kararlara müdahale edemeyecek.

Eksperler, raporlarını 5 iş günü içinde Sigorta Bilgi Merkezi’ne iletecek. Bu kurallar dışında kalan, yani tam ya da ağır hasar sayılmayan otomobiller ise hurda olarak satılamayacak. Hasar görmüş ama onarılabilen otomobiller ikinci elde çok daha düşük fiyatlara satılacak. Örneğin 1 milyon TL değerindeki bir otomobil, 550 bin TL hasar kaydı varsa piyasada %50’ye varan değer kaybına uğrayabilir ama bunu zaman gösterecek.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.