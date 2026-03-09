Katlanabilir Ekranlı iPhone'un Taslak Çizimleri Ortaya Çıktı: Tasarımı Az Çok Belli Oldu!

Apple'ın katlanabilir ekranlı iPhone'u ile ilgili önemli bir sızıntı yaşandı. Bilindik bir sızıntı kaynağı, telefonun teknik çizim görsellerini paylaştı. Böylelikle iPhone Fold'un nasıl görüneceğine dair bir bakışımız oldu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı katlanabilir ekranlı iPhone ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sektörün bilindik sızıntı kaynaklarından Sonny Dickson, telefonun teknik çizim görüntülerine ulaşmayı başardı.

Paylaşılan görseller, katlanabilir ekranlı iPhone'un tasarımına dair net bilgiler sunuyor. Bu bağlamda; eğer bu görseller doğru ise iPhone Fold, iPhone Air benzeri bir kamera adacığı ile gelecek. Menteşenin bulunacağı kısımda sert köşeler kullanacak Apple, diğer kısımda ise yuvarlatılmış köşeler tercih edecek.

iPhone Fold için sızdırılan teknik çizim görüntüleri şu şekilde:

Apple, katlanabilir ekranlı iPhone'da ikili kamera kurulumu tercih edecek gibi görünüyor. Ayrıca hem iç hem de dış ekranda selfie kameraya yer verilecek. Kameranın ekran altına gömülmesi gibi bir durum söz konusu olmayacak gibi görünüyor.

Teknik çizim görsellerinin resmî olup olmadığını bilmiyoruz ancak şu bir gerçek ki Apple, bu kategoride Samsung gibi düşünmüyor. Teknik çizim görsellerine baktığımızda Samsung Galaxy Z Fold serisinin aksine daha geniş bir yapı görüyoruz. Bakalım Apple, bu yaklaşımla aradığını bulabilecek mi...