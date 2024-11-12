Araba camlarının çeşitli koşullara göre farklı farklı fiyatları var. Bunların arasında en pahalı olanlar da ön cam ve kelebek camı.

Ön camların pahalı olmasını boyutu, üzerindeki sensörler vb sebeplerle anlayabiliyoruz da küçücük kelebek camları neden bu kadar pahalı?

Aslında bu durumun nedenlerini 3 maddede özetlemek mümkün. Gelin birlikte inceleyelim.

En önemli sebeplerden biri, özel üretim olması.

Kelebek camları, arabanın tasarımına göre özel olarak üretiliyor. Bu da seri üretimin avantajlarını ortadan kaldırdığı için birim maliyetini artırıyor ve dolayısıyla fiyata yansıyor.

Montaj kaynaklı bazı nedenler de var.

Kelebek camları genellikle özel bir çerçeve veya menteşe mekanizmasına sahip oluyor. Bu nedenle montaj süresi de diğer camlara göre çok daha karmaşık. Bu durum da işçilik ve montaj maliyetlerini etkiliyor.

Son neden de sınırlı sayıda üretilmesi.

Kelebek camları, piyasada yan camlar kadar yaygın değil, çünkü daha az ihtiyaç duyuluyor. İhtiyaç duyulduğunda da yan sanayi çeşitlerin sayısı az olduğu için orijinal parçalara yönelmek gerekiyor. Bu da fiyatların daha fazla olmasına yol açan nedenlerden biri.

Kaynaklar: ClearViewAutoGlass, J.D Power

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