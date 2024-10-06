Audi, Opel, Fiat… Günümüzün Dev Otomobil Markalarının İlk Arabaları Nasıl Görünüyordu?

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Audi, Opel, Fiat… Günümüzün otomobil devlerinin yıllar önce ürettiği ilk otomobiller nasıl görünüyordu?

Bu içeriğimizde geçmişe doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Günümüzde hepimizin adını ezberlediği otomobil firmalarının ilk otomobillerini hatırlıyoruz. 

Listemize Alman üretici Audi ile giriş yapalım ve nostalji yolculuğumuzu başlatalım. 

Audi'nin ilk arabası, 1910 yılında üretilen Audi Type A modeliydi.

audi type a

22 beygir gücüne sahip bu araba, 75 km/s’ye ulaşabiliyordu. Bu modelin ardından, daha gelişmişi Type B piyasaya sürüldü.

Opel'in ilk otomobili, 1899 yılında üretilen Opel Patentmotorwagen "System Lutzmann"...

opel ilk arabası

O dönemde dikiş makinesi ve bisiklet üreten Alman üretici, bu modelle otomotiv endüstrisine de adım atmış oldu.

1899 yılında Torino'da "Fabbrica Italiana Automobili Torino" adıyla kurulan FIAT, ilk modeli olan 3 ½’yi de aynı yılda üretti.

fiat ilk arabası

Her ne kadar bu modelden sadece 8 adet üretilse de büyük bir otomotiv devinin temelleri bu arabayla atılmış oldu.

Honda, diğerlerine göre daha yakın bir dönemde, 1963 yılında ilk arabasını üretti.

honda t360

T360 modeli, 1948’de motosiklet üreticisi olarak kurulan Honda’nın otomomobil üreticiliğe adım attığı model oldu.

Yıl 1976’yı gösterdiğinde otomotiv endüstrisindeki rekabete Hyundai de katıldı.

hyundai pony

Güney Kore merkezli Hyundai, Kore'nin ilk binek otomobili Hyundai Pony'yi piyasaya sürdü.

Peki siz en çok hangisini beğendiğiniz?

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