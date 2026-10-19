KGM SsangYong Ekim 2026 döneminde SUV, pick-up ve elektrikli modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı alternatifler sunuyor. İşte KGM'nin Ekim ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

SsangYong, Ekim 2026 döneminde Türkiye'de Musso EV, Actyon, Yeni Musso Grand, Torres EVX, Musso Grand, Torres ve Korando modellerini satışa sunuyor.

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Yeni bir KGM SsangYong satın almayı düşünenler için liste fiyatlarının yanı sıra dönemsel indirimler, kredi seçenekleri ve satın alma kampanyaları da karar sürecinde önemli rol oynuyor. Peki KGM SsangYong Ekim 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi KGM modellerinde kampanya var? İşte KGM Ekim 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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KGM (SsangYong) Tüm Modeller Fiyat Listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Yeni Musso Grand 2.075.812 TL - Musso Grand 2.804.753 TL - Korando 2.385.582 TL - Musso EV 2.461.003 TL - Torres EVX 2.487.420 TL - Torres 2.793.872 TL - Actyon 3.710.582 TL -

KGM'nin Ekim 2026 dönemine ait yeni bir kredi, faiz indirimi veya nakit indirim kampanyası duyurulmamıştır. Bu nedenle modeller için güncel bir kampanyalı fiyat veya finansman avantajı belirtilmemektedir. KGM otomobil satın almayı düşünenlerin güncel satış koşulları hakkında KGM yetkili satıcılarından bilgi alması gerekir.