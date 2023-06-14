Kia da Kurdaki Dalgalanmaya Kurban Gitti: İşte Güncel Fiyatlar…

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Kia, haziran ayının ikinci zammını yaptı. Modellere 20 bin ila 100 bin TL aralığında zam geldi.

Kur zammı nedeniyle haziran ayında ikinci kez zam yapan markalardan bir tanesi de Güney Koreli üretici Kia oldu. Şirket, bazı modellerde ufak çaplı, bazılarında ise 100 bin TL civarında zamla karşımıza çıktı. 

Peki Kia'nın sıfır araba fiyatları ne oldu? İşte Kia'nın Haziran 2023 güncel fiyat listesi... Fiyatların resmi web sitesinden alındığını ve aylık güncelleneceğini belirtelim.

Kia fiyatları - Haziran 2023

Model 1 Haziran Başlangıç Fiyatı 14 Haziran Başlangıç Fiyatı
Picanto 636.000 TL 662.000 TL
Rio 745.000 TL 778.000 TL
Stonic 745.000 TL 780.000 TL
Cerato 975.000 TL 1.016.000 TL
Ceed HB 950.000 TL 970.000 TL
Ceed SW 1.120.000 TL 1.131.000 TL
xCeed 1.055.000 TL 1.097.000 TL
Niro 1.535.000 TL 1.585.000 TL
Niro EV 1.420.000 TL 1.470.000 TL
Sportage 1.370.000 TL 1.432.000 TL
Sorento 2.755.000 TL 2.865.000 TL
EV6 2.680.000 TL 2.785.000 TL

Kia'nın mayıs ayı fiyat listesi şöyleydi:

Model Mayıs Başlangıç Fiyatı
Picanto 624.000 TL
Rio

723.000 TL
Stonic

727.000 TL
Cerato

954.000 TL
Ceed HB

945.000 TL
Ceed SW

1.120.000 TL
xCeed

1.045.000 TL
Niro

1.535.000 TL
Niro EV

1.415.000 TL
Sportage

1.350.000 TL
Sorento

2.725.000 TL
EV6

2.675.000 TL

Picanto fiyatları - Haziran 2023

Kia Picanto

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0L 67PS AMT, Benzinli Feel, AMT 662.000 TL
1.0L 67PS AMT, Benzinli Live, AMT

667.000 TL
1.0L 67PS AMT, Benzinli Cool, AMT

677.000 TL
1.2L 84PS AMT, Benzinli Feel, AMT

677.000 TL

Rio fiyatları - Haziran 2023

Kia Rio

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.4L 100 PS, Benzinli Cool, Otomatik

778.000 TL
1.4L 100 PS, Benzinli Elegance Konfor, Otomatik

880.000 TL

Cerato fiyatları - Haziran 2023

Kia Cerato

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.6L 128 PS, Benzinli Elegance, Otomatik

1.016.000 TL
1.6L 128 PS, Benzinli Prestige, Otomatik

1.116.000 TL

Ceed HB fiyatları - Haziran 2023

Kia ceed hb

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0L 120 PS DCT, Hibrit Cool, Otomatik

970.000 TL
1.5L 160 PS DCT, Benzinli Cool, Otomatik

995.000 TL
1.0L 120 PS DCT, Hibrit Elegance, Otomatik

1.020.000 TL
1.5L 160 PS DCT, Benzinli Elegance, Otomatik

1.045.000 TL
1.6L 136 PS DCT, Hibrit (Dizel) Cool, Otomatik

1.050.000 TL

Ceed SW fiyatları - Haziran 2023

Kia Ceed SW

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L 160 PS DCT, Benzinli Prestige, Otomatik

1.131.000 TL
1.5L 160 PS DCT, Hibrit Prestige, Otomatik

1.161.000 TL

XCeed fiyatları - Haziran 2023

kia xceed

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L 160 PS DCT, Benzinli Elegance, Otomatik

1.097.000 TL
1.5L 160 PS DCT, Benzinli Prestige, Otomatik

1.227.000 TL
1.5L 160 PS DCT, Hibrit Prestige, Otomatik

1.287.000 TL

Niro fiyatları - Haziran 2023

Kia Niro

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.6L 141 PS DCT, Hibrit Prestige, Otomatik

1.585.000 TL

Niro EV fiyatları - Haziran 2023

Kia Niro EV

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
204 PS, Elektrikli Elegance, Otomatik

1.470.000 TL
204 PS, Elektrikli Prestige, Otomatik

1.620.000 TL

Stonic fiyatları - Haziran 2023

Kia Stonic

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2L 84 PS, Benzinli Cool, Manuel

780.000 TL
1.4L 100 PS, Benzinli Cool, Otomatik

885.000 TL
1.4L 100 PS, Benzinli Business, Otomatik

925.000 TL
1.4L 100 PS, Benzinli Elegance, Otomatik

965.000 TL
1.0L 100 PS, Benzinli Cool, Otomatik

945.000 TL
1.0L 100 PS, Benzinli Business, Otomatik

985.000 TL
1.4L 100 PS, Benzinli Prestige, Otomatik

1.023.000 TL

Sportage fiyatları - Haziran 2023

Kia Sportage

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.6L 150 PS 4x2 DCT, Hibrit Cool, Otomatik

1.432.000 TL
1.6L 136 PS 4x2 DCT, Hibrit (Dizel) Cool, Otomatik

1.512.000 TL
1.6L 150 PS 4x2 DCT, Hibrit Elegance Konfor, Otomatik

1.562.000 TL
1.6L 136 PS 4x2 DCT, Hibrit (Dizel) Elegance Konfor, Otomatik

1.622.000 TL
1.6L 150 PS 4x2 DCT, Hibrit Prestige, Otomatik

1.642.000 TL
1.6L 136 PS 4x2 DCT, Hibrit (Dizel) Elegance Konfor, Otomatik

1.702.000 TL

1.6L 180 PS 4X2 DCT, Benzinli

 Prestige, Otomatik

1.762.000 TL
1.6L 136 PS 4x2 DCT, Hibrit (Dizel) Prestige, Otomatik

1.782.000 TL
1.6L 230 PS 4x2 DCT, Hibrit Prestige Smart, Otomatik

2.080.000 TL

Sorento fiyatları - Haziran 2023

Kia Sorento

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.6L 230 PS 4x2 DCT, Hibrit Prestige, Otomatik

2.865.000 TL
1.6L 230 PS 4x2 DCT, Hibrit Prestige Smart, Otomatik

2.965.000 TL

EV6 fiyatları - Haziran 2023

Kia EV6

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
229 PS 4x2, Elektrikli Prestige Long Range, Otomatik

2.785.000 TL
325 PS 4x4, Elektrikli GT-Line Long Range, Otomatik

3.060.000 TL
585 PS 4X4, Elektrikli GT Long Range, Otomatik

3.410.000 TL
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