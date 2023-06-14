Kur zammı nedeniyle haziran ayında ikinci kez zam yapan markalardan bir tanesi de Güney Koreli üretici Kia oldu. Şirket, bazı modellerde ufak çaplı, bazılarında ise 100 bin TL civarında zamla karşımıza çıktı.
Peki Kia'nın sıfır araba fiyatları ne oldu? İşte Kia'nın Haziran 2023 güncel fiyat listesi... Fiyatların resmi web sitesinden alındığını ve aylık güncelleneceğini belirtelim.
Kia fiyatları - Haziran 2023
|Model
|1 Haziran Başlangıç Fiyatı
|14 Haziran Başlangıç Fiyatı
|Picanto
|636.000 TL
|662.000 TL
|Rio
|745.000 TL
|778.000 TL
|Stonic
|745.000 TL
|780.000 TL
|Cerato
|975.000 TL
|1.016.000 TL
|Ceed HB
|950.000 TL
|970.000 TL
|Ceed SW
|1.120.000 TL
|1.131.000 TL
|xCeed
|1.055.000 TL
|1.097.000 TL
|Niro
|1.535.000 TL
|1.585.000 TL
|Niro EV
|1.420.000 TL
|1.470.000 TL
|Sportage
|1.370.000 TL
|1.432.000 TL
|Sorento
|2.755.000 TL
|2.865.000 TL
|EV6
|2.680.000 TL
|2.785.000 TL
Kia'nın mayıs ayı fiyat listesi şöyleydi:
|Model
|Mayıs Başlangıç Fiyatı
|Picanto
|624.000 TL
|Rio
|
723.000 TL
|Stonic
|
727.000 TL
|Cerato
|
954.000 TL
|Ceed HB
|
945.000 TL
|Ceed SW
|
1.120.000 TL
|xCeed
|
1.045.000 TL
|Niro
|
1.535.000 TL
|Niro EV
|
1.415.000 TL
|Sportage
|
1.350.000 TL
|Sorento
|
2.725.000 TL
|EV6
|
2.675.000 TL
Picanto fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0L 67PS AMT, Benzinli
|Feel, AMT
|662.000 TL
|1.0L 67PS AMT, Benzinli
|Live, AMT
|
667.000 TL
|1.0L 67PS AMT, Benzinli
|Cool, AMT
|
677.000 TL
|1.2L 84PS AMT, Benzinli
|Feel, AMT
|
677.000 TL
Rio fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.4L 100 PS, Benzinli
|Cool, Otomatik
|
778.000 TL
|1.4L 100 PS, Benzinli
|Elegance Konfor, Otomatik
|
880.000 TL
Cerato fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.6L 128 PS, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|
1.016.000 TL
|1.6L 128 PS, Benzinli
|Prestige, Otomatik
|
1.116.000 TL
Ceed HB fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0L 120 PS DCT, Hibrit
|Cool, Otomatik
|
970.000 TL
|1.5L 160 PS DCT, Benzinli
|Cool, Otomatik
|
995.000 TL
|1.0L 120 PS DCT, Hibrit
|Elegance, Otomatik
|
1.020.000 TL
|1.5L 160 PS DCT, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|
1.045.000 TL
|1.6L 136 PS DCT, Hibrit (Dizel)
|Cool, Otomatik
|
1.050.000 TL
Ceed SW fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 160 PS DCT, Benzinli
|Prestige, Otomatik
|
1.131.000 TL
|1.5L 160 PS DCT, Hibrit
|Prestige, Otomatik
|
1.161.000 TL
XCeed fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 160 PS DCT, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|
1.097.000 TL
|1.5L 160 PS DCT, Benzinli
|Prestige, Otomatik
|
1.227.000 TL
|1.5L 160 PS DCT, Hibrit
|Prestige, Otomatik
|
1.287.000 TL
Niro fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.6L 141 PS DCT, Hibrit
|Prestige, Otomatik
|
1.585.000 TL
Niro EV fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|204 PS, Elektrikli
|Elegance, Otomatik
|
1.470.000 TL
|204 PS, Elektrikli
|Prestige, Otomatik
|
1.620.000 TL
Stonic fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2L 84 PS, Benzinli
|Cool, Manuel
|
780.000 TL
|1.4L 100 PS, Benzinli
|Cool, Otomatik
|
885.000 TL
|1.4L 100 PS, Benzinli
|Business, Otomatik
|
925.000 TL
|1.4L 100 PS, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|
965.000 TL
|1.0L 100 PS, Benzinli
|Cool, Otomatik
|
945.000 TL
|1.0L 100 PS, Benzinli
|Business, Otomatik
|
985.000 TL
|1.4L 100 PS, Benzinli
|Prestige, Otomatik
|
1.023.000 TL
Sportage fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.6L 150 PS 4x2 DCT, Hibrit
|Cool, Otomatik
|
1.432.000 TL
|1.6L 136 PS 4x2 DCT, Hibrit (Dizel)
|Cool, Otomatik
|
1.512.000 TL
|1.6L 150 PS 4x2 DCT, Hibrit
|Elegance Konfor, Otomatik
|
1.562.000 TL
|1.6L 136 PS 4x2 DCT, Hibrit (Dizel)
|Elegance Konfor, Otomatik
|
1.622.000 TL
|1.6L 150 PS 4x2 DCT, Hibrit
|Prestige, Otomatik
|
1.642.000 TL
|1.6L 136 PS 4x2 DCT, Hibrit (Dizel)
|Elegance Konfor, Otomatik
|
1.702.000 TL
|
1.6L 180 PS 4X2 DCT, Benzinli
|Prestige, Otomatik
|
1.762.000 TL
|1.6L 136 PS 4x2 DCT, Hibrit (Dizel)
|Prestige, Otomatik
|
1.782.000 TL
|1.6L 230 PS 4x2 DCT, Hibrit
|Prestige Smart, Otomatik
|
2.080.000 TL
Sorento fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.6L 230 PS 4x2 DCT, Hibrit
|Prestige, Otomatik
|
2.865.000 TL
|1.6L 230 PS 4x2 DCT, Hibrit
|Prestige Smart, Otomatik
|
2.965.000 TL
EV6 fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|229 PS 4x2, Elektrikli
|Prestige Long Range, Otomatik
|
2.785.000 TL
|325 PS 4x4, Elektrikli
|GT-Line Long Range, Otomatik
|
3.060.000 TL
|585 PS 4X4, Elektrikli
|GT Long Range, Otomatik
|
3.410.000 TL