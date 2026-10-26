BÜYÜK TELEVİZYON ALMADAN BU VİDEOYU İZLE

Bu video TCL'in Türkiye'de sınırlı sayıda teknoloji kanalına açtığı test alanında Mini LED ve OLED teknolojilerini karşılaştırdık, hangisinin diğerine hangi konuda daha üstün geldiğini açıklıyoruz.

Bu sayede büyük ekranlı bir TV alırken dikkat etmeniz gereken önemli noktaları da özetliyoruz.

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