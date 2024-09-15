Köpekler Oldukça Basit Bir Komutu Anlamakta veya İşaret Ettiğimiz Bir Nesneye Yönelmekte Neden Bu Kadar Zorlanırlar?

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Köpeklerin işaret ettiğiniz bir yeri, nesneyi ya da verdiğiniz bir komutu anlamadığı zamanlar mutlaka olmuştur. Peki bunun sebebi nedir?

Bazılarımız verilen komutların köpekler tarafından yapılmamasını, onların şımarıklığı olarak nitelendirebilir. Ancak bunun arkasında başka sebepler var.

Gelin, bu sorunun cevabına bakalım.

Köpeklerin, işaret ettiğiniz bir yeri veya nesneyi anlayıp anlamaması, uzamsal ön yargıyla ilişkilidir.

köpek

Uzamsal ön yargı, beynin konum veya mesafeyle ilgili bilgileri, aynı bilginin nesneye kolayca uyguladığı esnada nasıl işlediğidir. Bir kişi bir nesneyi işaret ettiğinde, yürümeye başlayan çocuk genellikle doğrudan nesneye odaklanır.

Fakat bir köpek, o hareketi çoğunlukla o belirli yöne bakmak için bir ipucu olarak algılar. Bu fark köpeğin görme yeteneğinden değil, hareketlerin nasıl düşünüldüğünden ve yorumlandığından kaynaklanır.

Yani mekansal ön yargı, bir köpeğe ya da bir çocuğa oyuncağın veya ödülün nerede olabileceği gösterildiğinde, onların tepkilerinde ortaya çıkan farklılıklardır. 

Köpekler, işaret etmeyi bir yön ipucu olarak algılar.

köpek

Daha önceki çalışmalarda köpeklerin bu şekilde davranmasının, diğer memelilere kıyasla daha düşük bir görüşe sahip olmaları nedeniyle mi yoksa etraflarındaki mekanın parametrelerinin köpekler için belirli, yakındaki nesnelerden daha önemli olması nedeniyle mi olduğu açıklığa kavuşmamıştı. 

Bu yeni çalışmada hayvan davranışları uzmanlarından oluşan bir ekip, bazı köpeklerin zorlu mücadelelerde mekansal ön yargıların üstesinden nasıl gelebildiğine dair bir fikir edinebildi.

Özetle köpeklerin işaret ettiğiniz bir yere veya nesneye yönelmemesinin sebebi, onların bu komutları bir emirden ziyade bir ipucu olarak algılamasıdır.

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