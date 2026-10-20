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Japonya’dan Tarihi Uzay Görevi: Başarılı Olursa Bir İlk Olacak!

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Japonya, Mars'ın uydusu Phobos'a düzenleyeceği MMX göreviyle Dünya'ya örnek getirerek tarihin ilk gidiş-dönüş Mars seferini gerçekleştirecek.

Japonya’dan Tarihi Uzay Görevi: Başarılı Olursa Bir İlk Olacak!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Japon bilim insanları, Güneş Sistemi’nin ve Dünya’daki yaşamın kökenlerine ışık tutabilecek örnekler toplamak üzere Mars’ın uydularına yönelik tarihi bir görev başlatmaya hazırlanıyor.

İnsansız olarak planlanan ve Mars bölgesine gidiş-dönüş şeklinde tasarlanan bu iddialı sefer, hedefine ulaşması durumunda alanında dünyada bir ilke imza atacak. ABD ve Avrupa uzay ajanslarının yanı sıra pek çok üniversite ve teknoloji şirketinin ortaklığıyla yürütülen Martian Moons eXploration (MMX) görevi, gelecekte gerçekleştirilecek insanlı Mars keşiflerine de temel oluşturmayı hedefliyor.

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Japonya’dan Tarihi Uzay Görevi: Başarılı Olursa Bir İlk Olacak!
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Hedef Phobos

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Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından yapılan açıklamaya göre MMX uzay aracını taşıyan H3 roketi Tanegashima Uzay Merkezi’nden fırlatılacak. Yaklaşık bir yıllık bir yolculuğun ardından Mars yakınlarına ulaşacak olan uzay aracı, Mars’ın uydusu Phobos’un yörüngesinde üç yıla kadar görev yapacak. Yüzeye inmeden önce, adını ünlü çizgi roman kahramanı Asterix’in köpeğinden alan "IDEFIX" adlı keşif aracı güvenli iniş koşullarını belirlemek amacıyla gözlemler gerçekleştirecek. Ardından yüzeye inecek olan MMX, Phobos’tan en az 10 gramlık örnek toplayacak.

MMX Proje Yöneticisi Yasuhiro Kawakatsu, AFP’ye yaptığı açıklamada, "Phobos’tan örnek toplamak dünyada bir ilk olacağı gibi, bu görev aynı zamanda Mars sistemine gidiş-dönüş niteliğindeki ilk operasyon anlamına geliyor" dedi. Görev kapsamında ayrıca diğer uydu Deimos da gözlemlenecek ancak bu uyduya iniş yapılmayacak. JAXA, Phobos’un Mars’a yapılacak insanlı görevler için "doğal bir uzay istasyonu" olarak kullanılabilme potansiyelini de değerlendirecek.

Yaşamın ve uyduların kökenine ışık tutacak

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Görevin temel amaçlarından biri, Mars uydularının nasıl meydana geldiğini aydınlatmak. Bilim dünyasında uyduların kökenine dair iki ana teori öne çıkıyor. Bir gök cisminin Mars’a çarpması sonucu oluştuklarını savunan "dev çarpışma" hipotezi ile uyduların Mars’ın kütle çekimine kapılmış asteroitler olduğunu öne süren "yakalanma" hipotezi. Hangi teorinin doğru olduğunun tespiti, Güneş Sistemi'nin iç kısmındaki kayalık gezegenlerde yaşama uygun koşulların nasıl oluştuğunu anlamaya katkı sağlayacak.

IDEFIX projesinde görev alan Fransız astrofizikçi Patrick Michel, MMX’in dış Güneş Sistemi’nden iç gezegenlere su, uçucu maddeler ve organik bileşiklerin taşınma mekanizmalarını ortaya koyacağını belirtti. Michel, "Eğer Phobos ve Deimos bu erken taşıma sistemlerinin kalıntılarıysa, kayalık gezegenlerde yaşamın ortaya çıkmasını sağlayan temel yapı taşlarının transferine dair kritik ipuçları barındırıyor olabilirler" ifadelerini kullandı.

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