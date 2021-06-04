COVID-19 Tedbirleri, 2 Tip Grip Virüsünü Yok Etmiş Olabilir

Bilim insanları, COVID-19'a karşı aldığımız maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi önlemler sayesinde son 12 aydır gribe yol açan iki virüs tipinin görülmediğini, bu virüslerin tamamen ortadan kalkmış olabileceğini açıklayan bir makale yayınladı.

Yaklaşık bir buçuk yıl önce ortaya çıkan COVID-19 salgını yüzünden bütün dünya, evlerine kapanmak zorunda kaldı. Dışarıda geçirdiğimiz vakitte ise yüzümüzde maske, çantamızda dezenfektan spreyin bulunmadığı bir dakika bile olmadı. Hal böyle olunca, kendimizi sadece COVID-19'a karşı değil, var olan diğer virüslere karşı da koruma altına almış olduk.

Sağlık Bilimleri Dergisi STAT'ta yayınlanan bir makalede, bu düşünceyi bilimsel bir şekilde kanıtlamış oldu. Yapılan araştırmaya göre COVID-19 virüsü yüzünden getirilen kısıtlamalar, 2 farklı grip çeşidinin yayılmasını önleyip virüsleri ortadan kaldırmış olabilir.

Son 12 aydır veritabanına bu virüslerle ilgi vaka kaydedilmedi

Yayınlanan makalede, maske kullanımı ve sosyal mesafe sayesinde bazı grip enfeksiyonlarına karşı bağışıklık kazandığı belirtilirken, kesin konuşmamakla birlikte insan sağlığını tehlikeye atan H3N2 ve Influenza B virüs suşlarının da ortadan kalkmış olabileceği açıklandı.

Makale kapsamında bilimsel veritabanlarının tarandığını belirten araştırmacılar, son 12 ayda iki suş tipinde de vaka ortaya çıkmadığını, maske ve sosyal mesafe sayesinde bu virüslerin Dünya'dan tamamen silinmiş olabileceğini dile getirdi. ABD'de bir hastanede görevli biyolog Trevor Bedford, katkı sağladığı araştırma hakkında "H3N2 virüsü gerçekten de tamamen yok olmuş olabilir. Ancak dünya büyük bir yer" ifadelerinde bulundu.

Tükenme ihtimalleri bulunmasına rağmen yine de temkinli olmamız gerektiğini belirten DSÖ Hayvanlar ve Kuşlarda Grip Ekolojisine İlişkin Çalışmalar İşbirliği Merkezi direktörü Richard Webby ise konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı; "Grip vakalarında azalma görünüyor ancak yine de veritabanlarındaki verileri baz alarak, hangi grip türlerinin ortadan kalkmış olabileceğine dair tahminler hata yapma riski taşıyor. Veritabanına kaydedilmeyen vakaların da olabileceğini unutmamak lazım."