iOS 13 Özellikleri Ortaya Çıktı: İşte Getirilen Yenilikler

Apple, kimi zaman eleştirilerin odağında kalsa da birçok kullanıcı yenilenen iOS serilerini seviyor. Her sürümde yeni özelliklerin getirilmesiyle kullanıcılar, telefonlarında yenilenmiş hissi yaşayabiliyor. Elimize son günlerde geçen büyük sızıntı bilgi sayesinde iOS 13 ile bizleri nelerin beklediğine isterseniz yakından bakalım.
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Hangi iPhone'lar iOS 13 Güncellemesini Alacak?
Haziran ayında düzenlenecek olan ve WWDC olarak bilinen Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda resmi olarak tanıtılacak olan olan iOS 13 sürümü için bugün itibarıyla büyük bir bilgi sızdırıldı. Bu sızdırılan bilgilere göre iPhone'lar adeta yeniden şekilleniyor desek yeridir.
Karanlık Mod ve Çoklu Görevler
- Getirilen karanlık mod ve çoklu görevler özellikleri zaten uzun zamandır kullanıcıların istediği bir durumdu. Apple bu konu hakkında tepkisiz kalmamış ve kullanıcıların taleplerini yerlerine getirmiş durumda. Bu özellik, hem iPhone hem de iPad'lerde kullanılabilecek. Kullanıcılar telefonlarının ayarlar menüsünden istedikleri zaman koyu modu açabilecek.
- Çoklu görev özelliği ise iPad'lere gelecek bir özellik olacak. Kullanıcılar, aynı anda birden fazla uygulamayı kullanabilecek. Bu konuyla ilgili pek fazla ayrıntıya yer verilmese de özelliğin iPad kullanıcılarını fazlasıyla memnun edecek bir özellik olacağını söyleyebiliriz.
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Safari İyileştirmeleri, Yazı Tipinin Yönetilmesi ve Hareketi Geri Al Özellikleri
- Bilindiği üzere iPhone kullanıcıları yazı yazdıkları kısımda telefonlarını salladıkları zaman geri al özelliği aktif oluyor. Yeni güncellemeyle bunu yapmak için başka bir yöntem geliştirildi. iOS 13 ile getirilecek olan özelliklerden bir tanesi de bu olacak. Kullanıcılar, parmaklarını kullanarak geri alma işlemini gerçekleştirebilecek.
- Safari konusunda, iOS 13 ile birlikte masaüstü ya da mobil sitelere giriş otomatikleştirilecek.
- Güncellemeden sonra telefonlarını açan kullanıcılar, yenilenen klavye ile ilgili bir kullanım kılavuzuyla karşılaşacak. Yazı tipi için kullanılan profil tipi yükleme durumu ortadan kalkacak ve kullanıcıların ayarlar menüsü altından ulaşabileceği yeni bir yazı tipi yönetim paneli olacak.
İyileştirilen Mail Uygulaması
- Kullanıcılar, gelen mailleri istedikleri gibi kategorize edebilecek. İsterlerse "sonra oku" şeklinde listeledikleri maillerine istedikleri zaman ulaşabilecek. Bu sayede üçüncü taraf mail uygulamalarına gerek kalmaması planlanıyor.
Getirilen Diğer Özellikler
- Keynote, Pages gibi uygulamaların üçüncü taraf uygulamalarla entegre çalışabilmesi için gerekli iyileştirmeler yapılmış.
- Birden fazla öğenin seçilmesi işlemi basitleştirilmiş.
- Hey Siri'de yapılan iyileştirmelerle birlikte iOS 13, karşımıza daha güçlü bir şekilde gelecek.
- Sesli olarak kelimelerin yazılmasını sağlayan dikte özelliği de artık daha fazla dil desteğine sahip ve kelimelerin anlaşılması iyileştirilmiş.
- Şu an için ekran görüntüsü olmasa bile arayüz tamamen değiştirilmiş.
- HUD olarak bildiğimiz ve ses kısarken ve yükseltirken ekranda çıkan sekme değiştirilmiş.