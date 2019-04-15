iOS 13 Özellikleri Ortaya Çıktı: İşte Getirilen Yenilikler

Apple kullanıcılarının merakla beklediği yeni işletim sistemi, iOS 13 için birçok yeniliği içeren bir sızıntı ortaya çıktı. Getirilen özellikler ise fazlasıyla dikkat çekici oldu.

Apple, kimi zaman eleştirilerin odağında kalsa da birçok kullanıcı yenilenen iOS serilerini seviyor. Her sürümde yeni özelliklerin getirilmesiyle kullanıcılar, telefonlarında yenilenmiş hissi yaşayabiliyor. Elimize son günlerde geçen büyük sızıntı bilgi sayesinde iOS 13 ile bizleri nelerin beklediğine isterseniz yakından bakalım.

Haziran ayında düzenlenecek olan ve WWDC olarak bilinen Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda resmi olarak tanıtılacak olan olan iOS 13 sürümü için bugün itibarıyla büyük bir bilgi sızdırıldı. Bu sızdırılan bilgilere göre iPhone'lar adeta yeniden şekilleniyor desek yeridir.

Karanlık Mod ve Çoklu Görevler

Getirilen karanlık mod ve çoklu görevler özellikleri zaten uzun zamandır kullanıcıların istediği bir durumdu. Apple bu konu hakkında tepkisiz kalmamış ve kullanıcıların taleplerini yerlerine getirmiş durumda. Bu özellik, hem iPhone hem de iPad'lerde kullanılabilecek. Kullanıcılar telefonlarının ayarlar menüsünden istedikleri zaman koyu modu açabilecek.

Çoklu görev özelliği ise iPad'lere gelecek bir özellik olacak. Kullanıcılar, aynı anda birden fazla uygulamayı kullanabilecek. Bu konuyla ilgili pek fazla ayrıntıya yer verilmese de özelliğin iPad kullanıcılarını fazlasıyla memnun edecek bir özellik olacağını söyleyebiliriz.

Safari İyileştirmeleri, Yazı Tipinin Yönetilmesi ve Hareketi Geri Al Özellikleri

Bilindiği üzere iPhone kullanıcıları yazı yazdıkları kısımda telefonlarını salladıkları zaman geri al özelliği aktif oluyor. Yeni güncellemeyle bunu yapmak için başka bir yöntem geliştirildi. iOS 13 ile getirilecek olan özelliklerden bir tanesi de bu olacak. Kullanıcılar, parmaklarını kullanarak geri alma işlemini gerçekleştirebilecek.

Safari konusunda, iOS 13 ile birlikte masaüstü ya da mobil sitelere giriş otomatikleştirilecek.

Güncellemeden sonra telefonlarını açan kullanıcılar, yenilenen klavye ile ilgili bir kullanım kılavuzuyla karşılaşacak. Yazı tipi için kullanılan profil tipi yükleme durumu ortadan kalkacak ve kullanıcıların ayarlar menüsü altından ulaşabileceği yeni bir yazı tipi yönetim paneli olacak.

İyileştirilen Mail Uygulaması

Kullanıcılar, gelen mailleri istedikleri gibi kategorize edebilecek. İsterlerse "sonra oku" şeklinde listeledikleri maillerine istedikleri zaman ulaşabilecek. Bu sayede üçüncü taraf mail uygulamalarına gerek kalmaması planlanıyor.

Getirilen Diğer Özellikler