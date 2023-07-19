Her ne kadar çok bilinmese de aslında asidik bir yapıda bulunan kuş pislikleri arabanıza geldiğinde ciddi zararlara neden olabiliyor. Özellikle sıcak yaz günlerinde yaşanabilecek bu sorunları nasıl engelleriz gelin yakından bakalım.

Akşam işten çıkıp eve geldiniz. Eve geldiğinizde dakikalarca park edecek yer aradınız ve en sonunda bir ağacın altında park edecek yer buldunuz. Arabanızı park ettiniz ve günün yorgunluğunu atmak için evinize girdiniz. Sabah tekrar işe gitmek için aracınızın başına gittiniz ve arabanın her yerine kuşların pislediğini gördünüz.

Kuşların pisliklerine sinir oldunuz, ancak işe geç kalmamak için yola koyuldunuz. Bir süre bu kuş pislikleri arabanın üzerinde kaldı. Sonra aracı yıkayıp kuş pisliklerini temizlemeye çalışırken birden aracın boyasının zarar gördüğünü fark ettiniz. Binlerce TL'lik bir hasara, hatta tamir edilse bile aracın değerinin düşmesine neden olan bu konu sizi de çileden çıkarır mıydı? Özellikle sıcak yaz günlerinde bu duruma daha çok dikkat edilmesi gerekiyor.

Kuş pislikleri, araçlarınızın boyasına ciddi zararlar verebilir.

Kuş dışkılarının sadece aracın kirlenmesine neden olduğunu düşünüyor olabilirsiniz, ancak bu pisliklerin pH seviyesi asit yağmurlarının pH seviyesiyle yarışabilir. Bu dışkılar araca düştüğü anda yavaş yavaş nüfuz etmeye başlar. Eğer uzun bir süre bu pislikten kurtulmazsanız aracın boyası üzerinde kalıcı bir leke oluşmasına neden olabilir.

Kuş pisliklerinin pH seviyesi 3,5 ila 4,5 arasında değişir. Bu da aracın üzerindeki boyayı ve şeffaf kaplamayı yakarak geçebilir. Özellikle sıcak yaz aylarında bu etki daha da artar ve çok daha kısa bir sürede aracın boyasında kalıcı zarara neden olur.

Peki aracın üzerindeki kuş pisliklerini boyaya zarar vermeden nasıl çıkarabiliriz?

Aracınızdaki mevcut boya ve kaplamaya zarar vermeden kuş pisliklerini temizlemenin birkaç yöntemi var. Bu noktada en iyi alternatiflerden biri WD-40 pas sökücü ve yağlayıcı malzeme olarak dikkat çekiyor.

Bu işleme geçmeden önce aracın doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olunması gerekiyor. Ayrıca yüzeyin normal sıcaklığa dönmesini beklemek yapılacak işlemde başarı oranını da artıracaktır.

WD-40 püskürterek temizleyebilirsiniz.

Yüzey soğuduktan sonra pisliğin bulunduğu alana WD-40 püskürtün. Bir dakika kadar emmesini bekledikten sonra nemli bir bezle bu alanı silin. Buradan ürünü satın alabilirsiniz. #işbirliği

Karbonatlı su da bir çözüm üretebilir.

Bunun dışında dört yemek kaşığı karbonatla 1 litrelik ılık suyun karışımından elde edilen solüsyon da bu kuş pisliklerinin üzerine sıkılabilir. Bu solüsyon sıkıldıktan sonra yaklaşık 10 dakika beklenmeli ve bir suyla durulanmalıdır.

Bu tarz pisliklerle başa çıkabilecek özel mendiller mevcut.

Tüm bunlar dışında amacı kuş pisliklerini temizlemek olan mendiller mevcut. Bu mendiller kuş pisliklerinde bulunan ürik asidi parçalayan özel bir formüle batırılmış yumuşak malzemelerden üretilir. Bu ürünleri üreticinin belirttiği şekilde kullanmak gerekiyor.

İş işten geçmeden önce önlem almak gerekiyor.

Çok küçük bir detay gibi görünen kuş pisliklerinin yarattığı zararların pek fazla geri dönüşü yok. Eğer bu sebeple boya zarar gördüyse yeniden boya işlemi uygulanması gerekebilir. Bunun da son derece pahalı ve sancılı bir süreç olacağı düşünülürse siz siz olun kuş pisliklerine karşı aracınızı korumaya çalışın.