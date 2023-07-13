Ehliyet Sınavında 90 Üstü Puan Alanlar Bile Zorlanacak: Arabalardaki Bu Tuşların ve Sembollerin Ne İşe Yaradığını Bilebilecek misin?

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Arabanın içerisindeki düğmelerin ne işe yaradığını biliyor musun? En iyilerimizin bile hepsini bilmekte zorlanacağı bu testte sen kaçta kaç yapabileceksin?

Arabalarımızın adeta her yerinden başka bir düğme fışkırıyor. Üzerinde bazı simgeler bulunan bu düğmelere basarak bir özelliği aktif hale getirebilir veya aktif olan bir özelliği kapatabilirsiniz. Peki hangi düğmenin hangi işe yaradığını biliyor musun?

Öncelikle testte yeralan görselleri üşenmeden araba araba gezerek bizzat kendim çekmeye çalıştım. Araçların bazılarında biraz toz vardı, ancak doğallığın her şeyden önemli olacağını düşündüm. Sizlere verdiğimiz bu düğmelerin ne işe yaradığını doğru bulabilecek misin? O zaman hadi teste...

1) Pek çok arabada bu düğmeyi görüyoruz. Simgeden aracın yolda kalmaya çalıştığını görüyoruz. Peki tam olarak ne düğmesi sizce?

Bu tuşun işlevi ne?

A) Drift düğmesi

B) Elektronik stabilite kontrolü düğmesi

C) ABS frenleme aktif düğmesi

D) Islak zemin düğmesi

Cevap için tıkla!

2) Bu düğme son dönemde bir hayli ünlü oldu. Çoğu kişi bilmese de hemen hemen her arabada yer alan bir özelliği aktif hale getiriyor.

Bu tuşun işlevi ne?

A) Direksiyon simidi ayarlama düğmesi

B) İç sirkülasyon düğmesi

C) Park yardımcısı

D) Klima açma / kapama düğmesi

Cevap için tıkla!

3) Bakalım bu butonun ne işe yaradığını tahmin edebilecek misiniz?

Bu tuşun işlevi ne?

A) Park yardım pilotu butonu

B) Yokuş kalkış destek sistemi butonu

C) ABS aktif düğmesi

D) Elektronik park freni düğmesi

Cevap için tıkla!

4) Oturan adama doğru gelen bir şeyin olduğunu simgeliyor gibi duruyor sanki?

Bu tuşun işlevi ne?

A) Çarpışma uyarısı ve otomatik frenleme

B) Seyir kontrolü

C) Arka cam buğu düğmesi

D) Klima havasının üstten vurmasını sağlayan düğme

Cevap için tıkla!

5) Görünen simge, aslında yaptığı işlemi çok iyi bir şekilde gösteriyor.

Bu tuşun işlevi ne?

A) Sis farları

B) Ön cam yıkama düğmesi

C) Arka cam buğu çözücü düğmesi

D) Park yardımcısı

Cevap için tıkla!

6) Hiç beklemediğiniz anlarda hayat kurtardığını söyleyebilirim.

Bu tuşun işlevi ne?

A) Klima havasının ayak kısmından vurmasını sağlayan düğme

B) Arka cam buğu çözücü düğmesi

C) Ön cam buğu çözücü düğmesi

D) Uzun farlar düğmesi

Cevap için tıkla!

7) Elimizin altında olan, sık kullandığımız bir düğme desek?

Bu tuşun işlevi ne?

A) Manuel fan çalıştırma düğmesi

B) Çakmaklık

C) Tüm kapıları kilitle düğmesi

D) Gaz jiklesi

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8) Bir şeyin kilidini açıp kapatıyor gibi duruyor.

Bu tuşun işlevi ne?

A) Tüm kapıları kilitle / kilidi aç düğmesi

B) Start - stop düğmesi

C) Çocuk kilidi düğmesi

D) Difransiyel kilit düğmesi

Cevap için tıkla!

9) Son olarak basit bir düğmeyle veda edelim. Çok sık kullanıyoruz desek?

Bu tuşun işlevi ne?

A) 4x4 düğmesi

B) Ani fren düğmesi

C) Klima 

D) Dörtlü ikaz düğmesi

Cevap için tıkla!
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