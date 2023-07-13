Arabanın içerisindeki düğmelerin ne işe yaradığını biliyor musun? En iyilerimizin bile hepsini bilmekte zorlanacağı bu testte sen kaçta kaç yapabileceksin?

Arabalarımızın adeta her yerinden başka bir düğme fışkırıyor. Üzerinde bazı simgeler bulunan bu düğmelere basarak bir özelliği aktif hale getirebilir veya aktif olan bir özelliği kapatabilirsiniz. Peki hangi düğmenin hangi işe yaradığını biliyor musun?

Öncelikle testte yeralan görselleri üşenmeden araba araba gezerek bizzat kendim çekmeye çalıştım. Araçların bazılarında biraz toz vardı, ancak doğallığın her şeyden önemli olacağını düşündüm. Sizlere verdiğimiz bu düğmelerin ne işe yaradığını doğru bulabilecek misin? O zaman hadi teste...

1) Pek çok arabada bu düğmeyi görüyoruz. Simgeden aracın yolda kalmaya çalıştığını görüyoruz. Peki tam olarak ne düğmesi sizce?

A) Drift düğmesi

B) Elektronik stabilite kontrolü düğmesi

C) ABS frenleme aktif düğmesi

D) Islak zemin düğmesi

Cevap için tıkla!

2) Bu düğme son dönemde bir hayli ünlü oldu. Çoğu kişi bilmese de hemen hemen her arabada yer alan bir özelliği aktif hale getiriyor.

A) Direksiyon simidi ayarlama düğmesi

B) İç sirkülasyon düğmesi

C) Park yardımcısı

D) Klima açma / kapama düğmesi

Cevap için tıkla!

3) Bakalım bu butonun ne işe yaradığını tahmin edebilecek misiniz?

A) Park yardım pilotu butonu

B) Yokuş kalkış destek sistemi butonu

C) ABS aktif düğmesi

D) Elektronik park freni düğmesi

Cevap için tıkla!

4) Oturan adama doğru gelen bir şeyin olduğunu simgeliyor gibi duruyor sanki?

A) Çarpışma uyarısı ve otomatik frenleme

B) Seyir kontrolü

C) Arka cam buğu düğmesi

D) Klima havasının üstten vurmasını sağlayan düğme

Cevap için tıkla!

5) Görünen simge, aslında yaptığı işlemi çok iyi bir şekilde gösteriyor.

A) Sis farları

B) Ön cam yıkama düğmesi

C) Arka cam buğu çözücü düğmesi

D) Park yardımcısı

Cevap için tıkla!

6) Hiç beklemediğiniz anlarda hayat kurtardığını söyleyebilirim.

A) Klima havasının ayak kısmından vurmasını sağlayan düğme

B) Arka cam buğu çözücü düğmesi

C) Ön cam buğu çözücü düğmesi

D) Uzun farlar düğmesi

Cevap için tıkla!

7) Elimizin altında olan, sık kullandığımız bir düğme desek?

A) Manuel fan çalıştırma düğmesi

B) Çakmaklık

C) Tüm kapıları kilitle düğmesi

D) Gaz jiklesi

Cevap için tıkla!

8) Bir şeyin kilidini açıp kapatıyor gibi duruyor.

A) Tüm kapıları kilitle / kilidi aç düğmesi

B) Start - stop düğmesi

C) Çocuk kilidi düğmesi

D) Difransiyel kilit düğmesi

Cevap için tıkla!

9) Son olarak basit bir düğmeyle veda edelim. Çok sık kullanıyoruz desek?

A) 4x4 düğmesi

B) Ani fren düğmesi

C) Klima

D) Dörtlü ikaz düğmesi