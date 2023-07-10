Üzülmeyin, Hâlâ Ucuzları Var: 50 Bin-100 Bin TL Arasına Alınabilecek 17 Araba

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Uygun fiyatlı araç alma düşünceniz varsa sizin için bol alternatifli bir liste hazırladık. Her kesimin zevkine hitap edecek seçenekler sayesinde siz de kendinize uygun bir araç seçebilirsiniz.

Artık kolay kolay uygun fiyatlı araç bulmak zor bildiğiniz üzere. Bu yüzden samanlıkta iğne arar gibi bir araştırma yaparak maksimum 100.000 TL'ye kadar olan en iyi araçları bulup sizin için listeledik.

4X4'ler, üstü açık arabalar, elektrikli araçlar, klasikler ve çok daha fazlası burada. Üstelik vergiler dahil! Bu kadar uygun fiyatlı olunca hem kendinize hem de yakınlarınıza almak isteyebilirsiniz. İşte o şahane araçlar:

Hepimizin çocukluk hayali gerçek oluyor: Akülü Araba (44.996 TL)

Akülü Araba

Peg Perego Gaucho Superpower'ı çocuğunuza almak, gerçeğini kendinize almaktan daha fazla mutluluk verecekir. 24 Volt ile çalışıyor, çocuğunuzun elektrikli arabalara alışması için iyi bir fırsat. Umarız ki büyüyünce Tesla'sı da olur.
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Saatte 9 km yapıyor: Akülü tekerlekli sandalye (51.894,15 TL)

tekerlekli sandalye

10.000 şişe kapağı da toplayabilirsiniz.

Özellikleri: Çelik Şase Korozyona Dayanıklı Elektrostatik Boyalı Pneumatic Ön ve Arka Tekerler Metal Arka Jantlar 340 watt x 2 Dc Motor,12c 50ah x2 Akü 15 Derece Tırmanma Açısı 35 Km Menzil
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Belki de bebeğinizin hayatı boyunca sahip olabileceği tek araba: Stokke Xplory X Bebek Arabası (102.021,50 TL)

bebek arabası

Üzerine 2 bin TL koymanız gerekiyor ama kredi çekersiniz artık.

Bütçemizi aşıyor olsa da eşten, dostan bir şekilde tamamlarsınız: Çift kişilik akülü araba (106.861,76 TL)

Akülü Araba

Özellikleri: 160 kg taşıma kapasiteli; geri vitesli; genişletilmiş, su geçirmez, kaymaz malzemeyle kaplanmış özel sele; selede ekstra rahatlık sunan özel dolgu malzemesi; çift taraflı el freni ile kaymayı ve sabit durdurabilme; gösterge paneli, analog km saati, uzun / kısa far ikaz lambası ve sağ / sol sinyal ikaz ışıkları

2500 kg kapasiteli taşıma arabası (87.000 TL)

taşıma arabası

Üstelik paslanmaz çelikten imal edilmiş.
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Az yakar, çok kaçamaz: Regal Raptor K4 (105.900 TL)

araba fiyatları

Flörtünüz bu arabayı beğenmezse "karbon ayak izimi azaltmak için aldım" dersiniz.

"Üstteki araç benim bütçemi aşıyor" diyenler için arabamsı motor önerisi: Regal Raptor K1 (72.900 TL)

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Kendinizi Orta Çağ'da bir Spartacus gibi hissetmek için harika bir seçenek: At arabası (73.500 TL)

at arabası

Not: Atsız fiyatıdır.

Tepsi taşıma arabası (71.095,53 TL)

fırın arabası

Sonuçta başlığımızda "binek araba" vaadinde bulunmadık.
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Çocuğunuz Arka Sokaklar fanıysa onu çok mutlu edecek: Arabalı yatağı olan çocuk odası takımı (55.500 TL)

çocuk odası fiyatları

Siyahi çocuklara şiddet uygulamaya başlarsa sorumlusu biz değiliz yalnız.

Fıtık olmanızı önler: Merdiven çıkan el arabası (50.700 TL)

Merdiven Çıkan El Arabası

Büyük işçilik maliyetlerinden tasarruf etmenizi sağlar. Sağlam lastikler, fren sistemi, yoğun alüminyum alaşımlı çerçeve, basit dokunmatik düğme kontrolü, şarj edilebilir pil...

Üstün off-road performansına sahiptir: Uzaktan kumandalı oyuncak araba (46.357,38TL)

Uzaktan kumandalı oyuncak araba

Kalan parayla da pil alabilirsiniz.

Hindistan'a seyahat etmiş gibi hissedeceksiniz: 

araç fiyatları

Yüksek manevra kabiliyeti, rahat selesi ve süspansiyon sistemi ile konforlu sürüşler için sizi bekliyor.

Yürüyen aksamında hiçbir sorun yok: Traktör römorku (77.500 TL)

traktör römork

Damperli olması önemli.

1998 model, ağır hasarlı Vito (95.000 TL)

ağır hasarlı

Vito olduğunu anlayamadım, anlayanlar nereden anladıklarını yorumlarda belirtebilir.

Peugeot 5008 ön tampon, kaput, çamurluk, far (100.000 TL)

Peugeot 5008

Renk çeşitleri mevcut. Boya ve montaj hariç.

Boya takıntısı olan aramasın: 2023 model Toyota Corolla (98.000 TL)

hurda

İçinde sigara içilmedi.
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