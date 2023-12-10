Artık her şirketin elektrikli araçlara geçişini gördüğümüz şu dönemde Lamborghini, en performanslı modelleri için biraz daha bekleyecek.

Elektrikli araçların yıldızının en parlak olduğu dönemlere girerken başımızı çevirip motorların gürlediği zamanları düşünmeden edemiyoruz. Tabii çevresel faktörleri işin içine katmadan bu cümleyi kuruyoruz. Zira Tesla gibi direkt elektrikli modellerle hayatına başlayanları kabullensek de Lamborghini gibi, motor seslerini kafamıza gömdüğümüz araç üreticilerinin elektrik alanına geçişi tüketiciler için pek de kolay olmuyor.

Zaten görünüşe bakılırsa burada tek problem tüketici alışkanlıkları değil. Zira Lamborghini Asya Pasifik Bölge Müdürü Francesco Scardaoni, şirketin tamamen elektrikli araçlara geçmek için tam olarak neyi beklediğini açıkladı. Söz konusu açıklamanın tartışmaya açık olduğunu belirtmekte fayda var.

“Güncel jenerasyondaki ağır bataryalar, şirketi temsil eden spor arabalar için henüz uygun değil.”

Hibrit Revuelto modelinin tanıtım etkinliğinde konuşan Scardaoni, elektrikli bir araçla piste çıkıp 2-3 tur attığınızda, turlar arasında ya aracın ısındığını ya da performans kaybı yaşandığını belirtti. Bu sebepten ötürü Lamborghini’nin şu aşamada yüzde yüz elektrikli bir modele gitmediğini belirten Scardaoni, bunun da ötesinde müşterilerin düşüncelerine önem verdiklerini söyledi.

Fakat 2028 yılında Lamborghini Lanzador konsept aracının da üretime gireceğini biliyoruz. O zaman Scardaoni kendisiyle mi çelişiyor? Elbette hayır. Scardaoni, bu ifadeleri performanslı spor araçlar için söyledi. Öte yandan Lanzador, 2 kapılı ve 4 koltuklu bir GT aracı olarak karşımıza çıkacak. Bu zamana kadar diğer modelleri hibride çeviren şirket, 2025 yılına kadar karbon ayak izini yarıya düşürmeyi amaçlıyor.

Scardaoni, ilerleyen dönemde süper spor araçların da tamamen elektrikli bir noktaya ulaşabileceğini ve ihtiyaçları karşılayacak düzeyde olacağını belirtiyor. Yetkilinin sözlerine göre burada Lamborghini öncü olmasa da alanında en iyisi olacak.

Lamborghini Urus’un Tesla Cybertruck’la drag yarışında karşı karşıya geldiği video:

Siz Scardaoni’nin sözlerine katılıyor musunuz?