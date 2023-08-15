Lamborghini'den otomobil tutkunlarını heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Şirket, yeni bir otomobil için gizemli bir fotoğraf paylaştı. Geçmişte yapılan açıklamalar, Lamborghini'nin elektrikli otomobilini önümüzdeki günlerde tanıtacağını gözler önüne seriyor.

Lüks otomobil tutkunlarının açık ara favorileri arasında yer alan İtalyan otomobil devi Lamborghini, tüm hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Şirket, sosyal medya hesaplarından yaptığı bu paylaşımda yepyeni bir otomobilin ipuçlarını verdi. Üstelik bu gizemli otomobilin ne zaman tanıtılacağını da aynı paylaşımda görüyoruz.

Lamborghini tarafından yapılan paylaşımda, "Yeni ve gerçekten heyecan verici bir şey tanıtılmak üzere.​" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, bu tanıtımın 18 Ağustos'ta gerçekleştirileceği de belirtildi. Şirket, yeni otomobiliyle ilgili bunun haricinde hiçbir açıklama yapmadı. Ancak geçmişte yapılan açıklamalar, Lamborghini'nin yakın gelecekteki planlarını az çok anlamamızı sağlıyor.

İşte Lamborghini tarafından paylaşılan fotoğraf:

Lüks spor otomobil üreticisi, geçtiğimiz günlerde ABD'de başlayan Monterey Car Week etkinlikleri kapsamında bazı açıklamalar yapmış, yakın bir gelecekte elektrikli otomobil konseptini tanıtacağını söylemişti. İşte 18 Ağustos tarihinde, muhtemelen bahsi geçen bu otomobili tanıma imkanı yakalayacağız.

Lamborghini, bundan bir süre önce yaptığı açıklamalarda ilk elektrikli otomobilinin "GT" formunda olacağını açıklamıştı. Hatta şirket CEO'su Stephan Winkelmann'a göre elektrikli Lamborghini, bunun günlük kullanım için ideal olan bir model olacağını söylemişti. Önümüzdeki günlerde, tüm bunlar gün yüzüne çıkacak ve Lamborghini'nin başlatacağı yeni döneme hep birlikte tanıklık edeceğiz.