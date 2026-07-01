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Dünyanın En Hızlı SUV'u Lamborghini SE Performante, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı

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Dünyanın en hızlı SUV'u olarak nitelendirilen Lamborghini SE Performante tanıtıldı. Otomobil, her detayıyla büyülemeyi başarıyor.

Dünyanın En Hızlı SUV'u Lamborghini SE Performante, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Lüks otomobil deyince akla gelen ilk firmalardan biri şüphesiz Lamborghini’dir. Otomobil devinin en öne çıkan modellerinden biri de Urus. Şimdi ise yeni Urus SE Performante gerçekleştirilen bir lansman ile resmen tanıtıldı. Araç, gerçekten her detayıyla büyülemeyi başarıyor.

Lamborghini’nin bugüne kadarki en güçlü SUV modeli olarak nitelendirilen yeni Urus SE Performante, hem tasarımı hem de performansıyla mest ediyor. Gelin tüm detaylarına bakalım.

İçerikten Görseller

Dünyanın En Hızlı SUV'u Lamborghini SE Performante, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı
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Karşınızda dünyanın en hızlı SUV’u Lamborghini Urus SE Performante

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Urus’un artık ikonikleşen agresif ve sert görünümünün SE Performante modelinde de korunduğunu görüyoruz. Araç, kardeşinden 32 kg daha hafif bir yapıya sahip. Yeni egzoz sistemi tek başına 10 kg civarında hafiflik sağlamış. Yeni fren sistemi de 4 kg hafifletmiş. Toplam boş ağırlığının 2.473 kg seviyesinde olduğunu söyleyelim.

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Gelelim en merak edilen kısma. SE versiyonunda yer alan hibrit 4.0 litrelik çift turbolu V8 motoru üzerinde değişiklikler yapılmış. Bu optimizasyon sayesinde de araç 800 beygir gücü ve 1000 Nm tork üretmeyi başarıyor. Yani düz SE modelinden 11 bg daha fazla ek güç sunuyor. Motora 8 ileri vitesli otomatik şanzıman sistemi eşlik ediyor.

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Tüm bunlar, Lamborghini Urus SE Performante modelini dünyanın en hızlı SUV’u yapmayı başarıyor. Hızlanma performansı da bunun bir göstergesi. Öyle ki araç, 0’dan 100 km/sa hıza 3,3 saniye gibi çok kısa sürede ulaşabiliyor. Maksimum hızı ise 312 km/sa olarak açıklandı.

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Aracın kaputunun altında yatan bu devasa V8 motora, gücünü 25.9 kWh kapasiteye sahip olan bir bataryadan alan gelişmiş bir elektromotor eşlik ediyor. Aracın sürüş dinamiklerini ve yol tutuş karakterini doğrudan etkileyen ağırlık merkezini optimize etmek adına bu batarya bagajın hemen altına koyulmuş. Sadece elektrikli motorla 60 km hiç yakıt tüketmeden mesafe kat edilebilecek.

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İç mekânın Lamborghini ruhunu yansıtan ve sürücüye bir “pilot gibi” hissettiren bir tasarıma sahip olacağı ifade edilse de detaylar henüz paylaşılmadı. Her detayıyla etkileyen yeni Urus Performante SE’nin fiyatı henüz açıklanmadı.

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