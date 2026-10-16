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Lexus Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Lexus, Ekim 2026 döneminde premium SUV ve hibrit modelleriyle araç satın almak isteyenlere farklı alternatifler sunuyor.

Lexus Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Ekim 2026 döneminde premium otomobil pazarında hibrit teknolojisi ve lüks odaklı modelleriyle dikkat çeken Lexus, güncel kampanya ve indirim fırsatlarıyla da tercih edilen markalar arasında.

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Yeni bir Lexus satın almayı düşünenler için aracın güncel liste fiyatının yanı sıra modele özel fiyat avantajları, takas destekleri ve dönemsel kampanyalar da satın alma kararında önemli rol oynuyor. İşte Lexus Ekim 2026 güncel fiyat listesi, indirimler ve kampanya fırsatları...

İçerikten Görseller

Lexus Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Lexus RX

Lexus Tüm Modeller Fiyat Listesi - Ekim 2026

Lexus RX

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
LBX Hybrid 3.220.000 TL -
NX Hybrid 8.700.000 TL -
RX Hybrid 10.970.000 TL -
RX Performans Hybrid 12.785.000 TL 9.980.000 TL
LM Hybrid 17.620.000 TL -

Lexus LBX Kampanyası: Showroom'a Özel Ekim Fırsatları

Lexus LBX için 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında showroom'a özel fırsatlar sunuluyor. Kampanya, markanın Türkiye'deki resmi internet sitesinde duyuruluyor.

Lexus RX 500h F Sport Kampanyası: 9.980.000 TL

Lexus, RX modelinde de 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında showroom'a özel fırsatlar sunuyor. Kampanya kapsamında özellikle 2025 model yılı RX 500h AWD F Sport öne çıkıyor.

Güncel fiyat listesinde 2025 model RX 500h AWD F Sport için 9.980.000 TL fiyat yer alırken, 2026 model yılı aynı versiyonun tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 12.785.000 TL olarak açıklanıyor.

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