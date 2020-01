League of Legends Yama Notları: 10.2 ile Neler Değişti?

Aylık milyonlarca kullanıcıya sahip 10 yıllık oyun League of Legends’a her 2 haftada bir gelen yama notları ile güncellenecek bu içerikte yamada kimin güçlendirildiği veya zayıflatıldığı gibi en önemli kısımlarını bulabilirsiniz.

League of Legends, günümüzde hâlâ milyonlarca aktif oyuncuya sahip olan bir oyun. 2009 yılında piyasaya sürülen oyunun her sene ülkeler ve ayrıca Dünya çapında (Worlds 2019) turnuvaları düzenleniyor. Oyunun bu kadar sevilmesinin en büyük sebeplerinden biri de LoL’ün ücretsiz olması. Ülkemizde de oldukça popüler olan oyuna, geliştirici Riot Games tarafından her ay dengeleme yamaları geliyor.

Bu içerikte ele alacağımız konu bu, LoL yama notları. Oynaması eğlenceli olduğu kadar Lol, aynı zamanda bir taktik ve zekâ oyunu. Her şampiyonun kendine has özelliklerinin hangi durumda ne kadar işlevsel olduğunu bilmek bazen oyun bile kazandırabiliyor (Bronz ELO hariç, orası bambaşka bir evren).

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, oyuna her iki haftada bir dengelemeler içeren yamalar yapılıyor. Bu yamalar bazen okuması uzun ve sıkıcı olabiliyor. Biz de Webtekno olarak bu yama notlarının en can alıcı kısımlarını, gelen her yama ile birlikte güncelleyerek sizlere sunacağız.

League of Legends 10.2 Yaması: Yeni Sezonun İlk Yaması

Şampiyonlara gelen iyileştirmeler:

Ziggs

Ziggs'in Q yeteneğinin hasarı 75/120/165/210/255'ten 85/130/175/220/265'e çıkarıldı W yeteneğinin ise rakipleri geri savurma mesafesi 400'den 500'e çıkarıldı. Ziggs'in E yeteneği Sihirmayın Tarlası'nın yavaşlatması %20/25/30/35/40'tan %30/35/40/45/50'e yükseltildi.

Sona

Sona, diğer destek şampiyonlarının biraz gerisinde kalmaya başlamıştı. Bu nedenle Riot bu yamada Sona'yı güçlendiriyor. Sona'nın takım arkadaşlarını ve kendisini hızlandırmasına yarayan E yeteneği Sürat Şarkısı'nın Sona'ya sağladığı hareket hızı artık %25'e sabitlenmiş durumda.

Lulu

Geçtiğimiz 10.1 yamasında da güçlendirme alan Lulu bu yamada bir daha güçlendirildi. Lulu'nun taban zırh değeri 29'a, saldırı gücü ise 47'ye yuvarlandı. E yeteneği 'Yetiş, Pix!' bekleme süresi 10 saniyeden 8 saniyeye düşürüldü.

Jinx

Jinx'in Ay Çok Heyecanlı! pasifi'nin sağladığı hareket hızına bu yamada güçlendirme geliyor. Artık Jinx'in hasar verdiği rakip şampiyonlar, kuleler, inhibitörler veya destansı canavarlar 3 saniye içinde takımı tarafından katledilir, yıkılır veya kesilirse Jinx ilave hareket hızı kazanıyor.

Karma

Bazen bazı çılgın oyuncuların üst koridorda oynadığı görülen güçlü destek şampiyonu Karma'nın erken safha oyununa bu yamada güçlendirme geliyor. Karma'nın Q yeteneği İçindeki Alev ve W yeteneği Değişmez Karar'ın taban hasarı erken seviyelerde hatırı sayılır bir biçimde arttırıldı.

Şampiyonlara gelen zayıflatmalar:

Aphelios

Aphelios, beklenildiği gibi çıkmasından sonra gelen ilk yamada zayıflatma aldı. Bu yamada da Aphelios'un Calibrum yeteneğinin saldırı işaret hasarı 15'e düşürülüyor ve bekleme süresi arttırılıyor. Crescendum'un ve Severum'un hasarı ise bir hayli azaltıldı. Artık Aphelios o kadar kolay güçlenemiyor.

Nautilus

Yüksek ELO'da ve profesyonel arenada fazlasıyla tercih edilen Okyanus bekçisi Nautilus, kontralaması oldukça zor bir şampiyon. Bu nedenle Nautilus'un Q yeteneği Demir At'ın taban hasarı 80/130/180/230/280 yerine artık 70/115/160/205/250 şeklinde azalarak yükseliyor.

Qiyana

Qiyana, profesyonel arenada esnekliği dolayısıyla fazlasıyla tercih edilen bir şampiyon. Bu sebeple Qiyana'nın W yeteneği Diyarın Hakimi'nin pasif saldırı hızı %20 sabitlikten %5/10/15/20/25 şeklinde yükselen bir biçime gidicek.

Yeni gelecek kostümler:

Kumların Muhafızı Janna

Kumların Muhafızı Ryze

Kumların Muhafızı Rengar

Ejderkatili Olaf

Ejderkatili Trundle

Ejderkatili Diana

Önemli hata düzeltmeleri: