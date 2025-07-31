Mark Zuckerberg, yapay zekâ destekli gözlüklerin önemini vurgulayarak, kullanmayanların gelecekte zihinsel açıdan dezavantajlı olacağını söyledi.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, yapay zekâ destekli donanımların geleceği hakkında iddialı açıklamalarda bulundu. Meta’nın ikinci çeyrek kazanç toplantısında konuşan Zuckerberg, önümüzdeki yıllarda insanların yapay zekâ ile etkileşim kurmasının en yaygın yolunun akıllı gözlükler olacağını söyledi.

Zuckerberg, bu gözlüklerin gün boyunca neleri gördüğünüzü ve duyduğunuzu takip edebileceğini, aynı zamanda sizinle de konuşabileceğini belirtti. Zuckerberg'e göre bu, yapay zekâyla doğal ve sürekli bir ilişki kurmanın en iyi yolu. Üstelik gözlüklerde bir ekran da olursa (örneğin Meta’nın geliştirdiği Orion AR gözlükler gibi), hem daha geniş hem de daha zengin bir deneyim sunulabilecek.

"Gelecek yapay zekâ destekli gözlüklerde olacak."

Zuckerberg’in dikkat çekici bir başka yorumu ise "eğer ileride yapay zekâya sahip bir gözlüğünüz yoksa ya da bu tür bir teknolojiden faydalanmıyorsanız, diğer insanlara göre ciddi bir zihinsel dezavantajınız olacağı" yönünde.

Meta, Ray-Ban ve Oakley günümüzde iş birliğiyle akıllı gözlükler geliştiriyor. Bu gözlüklerle kullanıcılar müzik dinleyebiliyor, fotoğraf/video çekebiliyor ve gördükleri şeyler hakkında yapay zekâya sorular sorabiliyor. Ki satışlar da oldukça iyi gidiyor. Ray-Ban Meta gözlüklerinin geliri geçen yıla göre üç kat artmış durumda.

Yine de işin teknik tarafında hâlâ gidilecek çok yol var. Meta'nın Reality Labs adlı bölümü, bu teknolojiler üzerinde uzun süredir çalışıyor ve büyük paralar harcıyor. Sadece bu çeyrekte 4,5 milyar dolar zarar edilse de Zuckerberg bu harcamaları “geleceğe yatırım” olarak görüyor.

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