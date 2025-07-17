Meta, yapay zekâ hamlelerine durmadan devam ediyor. Şimdi ise şirket, en büyük rakiplerinden olan OpenAI'dan 2 araştırmacıyı kendi ekibine dahil etti.

Meta, son zamanlarda yapay zekâ yarışında öne çıkmak için ciddi hamleler yapmaya başlamıştı. Mark Zuckerberg yönetimindeki teknoloji devi, ilk olarak Scale AI yapay zekâ şirketine 14 milyar dolarlık devasa bir yatırım yapmıştı. Bunun ardından da en büyük rakiplerinden yapay zekâ uzmanlarını transfer etmeye çalışmaya başlamıştı. ChatGPT geliştiricisi OpenAI da bunlardan biriydi. Şimdiye kadar birkaç OpenAI çalışanının Meta’ya geçtiğine dair haberler görmüştük.

Bugün ise bunlara yenileri eklendi. Wired tarafından konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre OpenAI’da üst düzey görevleri bulunan 2 araştırmacı, Meta’nın yeni oluşturduğu ekibe katılmaya karar verdi.

Meta’nın süper zekâ ekibi şekilleniyor

OpenAI’da çalışan bu kişiler, Jason Wei ve Hyung Won Chung olarak açıklandı. Bu ikili, OpenAI’da üst düzey çalışmalarda görev yapan 2 araştırmacıydı. Artık Meta’nın süper zekâ geliştirmeyi hedefleyen yeni oluşturulan ekibine katılacaklar. İkilinin yakın arkadaş olduğu, Mark Zuckerberg’ün de bu yüzden ikisini birden ekibe katmak istediği de iddialar arasında.

Meta’nın süper zekâ ekibi yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Daha önce OpenAI’dan uzmanları kadrosuna katmıştı. Buna ek olarak Apple’ın yapay zekâ bölümünden bir yöneticiyi de getirdiğini görmüştük. Şimdi ise yeni araştırmacılar eklendi. Zuckerberg, süper zekâyı herkesten önce geliştirmek için çok iddialı gözüküyor.