Bir hacker, Silikon Vadisi'ndeki yaya geçitlerini hack'leyerek Elon Musk'ın ve Mark Zuckerberg'ün sahte seslerini ekledi. Bu sesler, yaya geçitlerinde iki milyarderi eleştirdi.

Elon Musk, Mark Zuckerberg gibi ultra zengin teknoloji titanları, çok büyük eleştirilere de maruz kalabiliyorlar. Bunlar bazen sert bir şekilde bazen de komik bir şekilde yapılıyor. Şimdi ise ABD’de hem ilginç hem de komik bir eleştiriyle karşı karşıyayız.

Geçtiğimiz hafta sonu ABD’de yaşanan bu olayda bir hacker, Silikon Vadisi'nde bulunan yaya geçitlerini hack'ledi. Sonrasında ise komik görüntüler ortaya çıktı.

Yaya geçitlerinden Mark Zuckerberg ve Elon Musk’ın sahte sesini dinletti

Hacker, Musk ve Zuckerberg’ü eleştirmek için onların seslerini yaya geçitlerine getirmeye başladı. Oralardan geçenler, normal bir ses yerine dünyanın en zengin iki insanının sahte seslerini duydular. Yukarıdan bir örneğini görebilirsiniz.

Musk’ın ve Zuckerberg’ün sahte sesleri, onları eleştirmeye yönelik şeyler söyledi. Örneğin Musk’ı taklit eden sentetik ses, “paranın mutluluğu satın alamadığı, çok yalnız olduğu, çok ‘kanser’ biri olduğu” gibi şeyler söyledi.

Zuckerberg’ün sahte sesi ise her şeye "yapay zekâ entegre ettiği, kullanıcıların bunu durdurmasına asla izin vermediği, demokrasiyi yok saydığı" gibi ünlü milyarderin ve şirketlerinin eleştirildiği konulara değinildi.

Yaya geçitleri kısa süre sonra yeniden normale döndü. Ancak yaşananları içeren videolar, kısa sürede tüm sosyal medya platformlarında viral oldu ve yüz binlerce kişiye ulaştı. Yani bir nevi hacker, amacına ulaşarak yüksek sayıda insana ulaşmayı ve milyarderleri eleştirmeyi başardı. Bunu da oldukça komik ve yaratıcı bir yolla yaptığını söyleyebiliriz.