Marvel Future Revolotuion'dan İki Yeni Fragman [Video]

3D AAA grafik desteği sunduğu için kendi türününün en iddialı oyunlarından biri olan Marvel Future Revolution'un 2 yeni fragmanı yayınlandı. İlk fragman, Doctor Strange'in oynanış tarzını yansıtırken ikinci fragman çok oyunculu savaş modu Omega War'u oyunculara tanıttı.

Marvel ve Netmarble ortaklığında geliştirilen açık dünya mobil RPG oyunu Marvel Future Revolution, 25 Ağustos'ta oyuncularıyla buluşmak için gün sayıyor. 3D AAA grafiklere sahip oyunun çıkış tarihine az bir süre kalmışken, oyunun içerisinde Doctor Strange'in oynanış videosunu gösteren iki yeni fragman yayınlandı.

Hem iOS hem de Android işletim sistemlerinde ücretsiz bir şekilde sunulacak ve şu anda ön siparişe açık olan oyun, sevdiğimiz birçok Marvel karakterini içerisinde barındıracak. Yayınlanan yeni fragmanlar, oyunun içinde hem Doctor Strange'in olacağını doğruladı hem de çok oyunculu savaş modu Omega War'ı tanıtmış oldu.

Doctor Strange'in oynanış videosu:

Marvel Future Revolution'un son derece iddialı olduğunu söylemeliyiz zira oyun, kendi türünde ilk 3D AAA grafik desteği sunan bir oyun olacak. Hem grafiklere hem de oyunun gidişatına son derece önem veren Marvel ve Netmarble, oyuncuların heyecanını zirvede tutmak için uzun zamandır oyuna dair yeni bilgiler paylaşıyordu.

Geçtiğimiz Temmuz ayının sonlarında, Marvel Revolution'un çıkış tarihi belli olmuştu ve Marvel, Spider-Man'in de içinde bulunduğu bir fragman paylaşmıştı. Bu fragmanlara iki tane daha eklendi ve Doctor Strange'in oynanış videosu yayınlandı. Bilmeyenler için söyleyelim, oyunda Marvel'ın hem en sevilen hem de en kötü karakterleri yer alacak ve başlangıçta oyunculara 8 farklı karakter ile oynama seçeneği sunulacak. Oyunda ilerleme kaydedildikçe karakter envanteri de genişlemeye devam edecek.

Marvel Future Revolution Omega War modu:

Haberimizin başlangıcında da bahsetmiş olduğumuz üzere, yayınlanan fragmanlardan biri Marvel Future Revolution'un çok oyunculu savaş modu Omega War'u gösteriyor. Bu mod sayesinde oyuncular, takım arkadaşlarıyla bir araya gelerek Marvel'ın en ünlü karakterleriyle PvP yapma şansına erişebilecek.