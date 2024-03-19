"Lüks" ve ''Sağlamlık'' kelimesinin somutlaştığı bir araç olan Mercedes-Benz G Serisi hakkında neler biliyorsunuz? Teknik özelliklerini ya da fiyat bilgisini daha önce pek çok kez duymuş olabilirsiniz. Gelin biz bu içeriğimizde G Serisi hakkında çok bilinmeyen ancak onu efsane bir otomobil hâline getiren diğer bilgilere odaklanalım.

Mercedes-Benz G Serisi için otomobil dünyasının en etkileyici araçlarından desek yanlış olmaz. 1970'lerde üretilmeye başlayan Mercedes-Benz G Serisi İran Şahı'nın isteğiyle tasarlanan ve ardından hem askerî hem sivil alanda kullanılan lüks bir araç konumunda.

Şimdi tasarımının yanı sıra dayanıklılığı ile de öne çıkan Mercedes-Benz G Serisi hakkındaki ilginç bilgileri sıraladığımız listemize geçelim.

Mercedes G Serisi hakkındaki bilgiler:

1970'lerde İran Şahı'nın isteği üzerine bir arazi aracı olarak geliştirildi.

Kuzey Kutbu'nda bile deneme sürüşleri yapılmış.

Askerî alanda oldukça fazla kullanılmış.

Papanın kullandığı en ünlü araç olarak tarihe yazılmış.

İsmindeki G harfi nereden geliyor?

1990'da ilk kez sivil araç olarak kullanıldı.

Kapı kapanış sesi yıllardır değişmemiş.

1970'lerde İran Şahı'nın isteği üzerine bir arazi aracı olarak geliştirildi.

Mercedes G Serisi'nin tarihî kökenlerine bakarsak 1970'lere kadar gitmemiz gerekiyor. Mercedes-Benz, İran Şahı Muhammed Rızâ Pehlevî​'nin önerisiyle bu seriyi üretmeye başlamış. Peki İran Şahı'nın Mercedes'e neden böyle bir fikir vermiş?

Mercedes hisselerinin %18'i İran Şahı Pehlevi'ye aitti. Böylece yönetim kurullarında fikir önerilerinde bulunabiliyormuş. Ayrıca Mercedes'e İran ordusu için 20 bin adet G Serisi araç satın alınacağı güvencesini de vermiş. Ancak hiçbir zaman talep edilen araçlar satın alınmamış.

Kuzey Kutbu'nda bile deneme sürüşleri yapılmış.

İran şahının önerisi üzerine Mercedes, G Serisi araçlarının üretimine başlamış. Üretimin ilk amacı askerî alanda kullanılmak üzere dayanıklı ve her zemine uyum sağlayabilecek bir araç geliştirmekmiş. İlk prototipler ahşaptan yapılmış ve birbirinden çok farklı zeminlerde test edilmiş. Dünyanın en zor coğrafi şartlara sahip olan kömür madenlerinde, Sahra Çölü'nde ve hatta Kuzey Kutbu'nda karlı zemindeki testleri başarıyla geçmiş.

''Bu zor zeminlerde kullanılabiliyorsa her zeminde ve her koşulda kullanılır'' düşüncesiyle G Serisi'nin üretimi hızlandırılmış.

Askerî alanda oldukça fazla kullanılmış.

1980'lere geldiğimiz zaman Mercedes G Serisi askerî alanda kullanılacak araçlar arasında ilk sıralarda yer almış. Dayanıklı yapısı sayesinde birçok devletin ordusu tarafından kullanılmış.

Papanın en ünlü aracı olarak tarihe yazılmış.

İran şahı, askerî alan derken en ilginç olan bilgilerden biri de Mercedes G Serisi'nin ğapa ile anılması diyebiliriz. Yıllar boyunca papa tarafından kullanılan en ünlü araç olmuş. Hatta G Serisi, "Papa’nın Mobil Aracı" (G-Wagen Pope Mobile) adıyla da anılmış.

İsmindeki G harfi nereden geliyor?

Mercedes G Serisi'nin ismi bile off-road ruhunu yaşatıyor. G Serisi, ilk zamanlarda "G-Wagen" olarak isimlendiriliyormuş. ''Peki nereden geliyor bu G-Wagen ismi?'' derseniz, "Geländewagen" kelimesinden geliyor. Almancada bu kelime arazi aracını tanımlamak için kullanılıyor. 1972 yılında tasarımına başlanmış ve 1979 yılında G-Wagen piyasaya sürülmüş. Off-road aracı üretimi için tam 7 yılda inanılmaz bir çalışma diyebiliriz.

1990'da ilk kez sivil araç olarak kullanıldı.

1990 yılına kadar Mercedes G Serisi'nin sivil araç olarak kullanıldığını göremiyoruz. 1990 yılından sonra ise ilk kez sivil araç olarak kullanılmaya başlanmış. Hatta Amerika'da kurulan Gri Pazar'da tanıtılmış. Gri Pazar, Avrupa'nın göz önünde olan araç modellerinin Amerika'ya getirilip tanıtıldığı bir pazardır.

Mercedes G Serisi, bu pazarda tanıtıldıktan sonra Amerikan halkına uygun bir şekilde yeniden tasarlanmış ve artık sivil kullanıma da açılmış. 100 bin doların üzerinde satış fiyatına sahip olan G Serisi, şu an bile toplam satışların %25'ini Amerika pazarına yapıyor.

Kapı kapanış sesi yıllardır değişmemiş bir efsane.

Mercedes-Benz G Serisi üretildiği zamandan günümüze kadar geçen sürede birçok kez geliştirilmiş fakat değişmeyen noktalarından birisi kapı sesi olmuş. Bu kapı sesi daha önce duyduğunuz araç kapı seslerine benzemiyor. Tam olarak bu sesin iki demirin birbirine sert bir şekilde çarpmasıyla ortaya çıkan sese benzediğini söyleyebiliriz. Zaten Mercedes'in kapı sesine çok önem veren bir marka olduğunu diğer modellerinden de biliyoruz.

Bu içeriğimizde Mercedes G Serisi'nin efsane bir otomobil olmasını sağlayan bazı bilgilere değindik. Siz de G Serisi hakkındaki görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.

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