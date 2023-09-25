Mercedes-Benz’in 1980’li yıllarda üretmeye başladığı W124 serisinin gelişmiş modellerinden olan E500’ün bugün gerçek bir efsane olmasının altında yatan en önemli nedenlerinden bir tanesi tasarımında Porsche dokunuşu da olmasıdır. Gelin W124 Mercedes E500 modeli hakkında çok şaşıracağınız bilgilere yakından bakalım.

Mercedes-Benz markası, 1970’li yıllarda orta boy araç çalışmalarına başlamış ve 1980’li yıllara geldiğimizde W124 serisi ile otomobilseverlerin karşısına çıkmıştı. 1993 yılından itibaren E serisi olarak anılan modeller arasından W124 Mercedes E500 ise gerçek anlamda efsaneydi. Kısa bir üretim dönemi olmasına rağmen W124 Mercedes E500 serinin en çok sevilen modellerinden bir tanesi oldu.

Aradan yıllar geçmesine rağmen bugün hala W124 Mercedes E500 modelinden bahsetmemizin belki de en büyük nedeni, tasarımında Porsche dokunuşu olmasıdır. Zaten W124 serisi ile belirli bir kalite yakalayan marka, bu son dokunuşla yüksek performansın zirvelerinden birini gördü. Gelin W124 Mercedes E500 modelinin neden efsane olduğunu kanıtlayan bazı bilgilere yakından bakalım.

W124 Mercedes E500 hakkında bilgiler:

E500’ü E500 yapan Porsche mühendisleri oldu.

Dış tasarımı spor salonundan yeni çıkmış gibi duruyordu.

Tam bir modern klasik.

W124 Mercedes E500 motoru gerçek bir canavar gibi.

Sınırlı sayıdaki üretim onu daha da özel kıldı.

W124 Mercedes E500 kullananlar onun tank gibi olduğunu söylüyorlar.

İkinci el piyasası en dar modellerden.

E500’ü E500 yapan Porsche mühendisleri oldu:

1980’li yılların sonuna geldiğimizde Mercedes-Benz, W124 serisinin performansını artırmak istiyordu ancak kendi mühendislerinin tamamı yeni S serisi üzerinde çalıştığı için bu konuda Porsche ile anlaştı. Porsche mühendisleri, W124 şasesini SL’de kullanılan 5.0 L V8 ile uyumlu olacak şekilde yeniden tasarladı ve gerekli süspansiyon düzenlemelerini yaptı.

Her şeyin hazır olduğu 1989 yılında farkedildi ki yeni modelin geniş yapısı Sindelfingen'deki W124 montaj hattına uygun değildi. Bu nedenle W124 Mercedes E500, Porsche fabrikalarında üretildi. Tüm bu yaşananlar Porsche için gerçek bir rüya gibiydi çünkü şirket o dönem büyük bir krizin eşiğindeydi ve bu çalışmalar onlara ilaç gibi geldi.

Dış tasarımı spor salonundan yeni çıkmış gibi duruyordu:

W124 Mercedes E500 dış tasarımı hakkında söylenecek çok şey var ama kabul edelim, daha çok yeni ağırlık kaldırıp iyice şişmiş bir sporcuya benziyor. Model, serinin diğer modellerine göre çok daha geniş. Aynı zamanda dönemin son otomobil teknolojileri ile donatılmış olan W124 Mercedes E500 buna rağmen hafif sayılırdı. Bir de kaputun altında V8 motor olunca bu geniş araba dönemine göre oldukça hızlıydı.

Modelin dönemine göre bile hızlı olması aslında ilginç çünkü dışarıdan kutu gibi görünüyordu. Fakat tasarımında aerodinamik sınırlarını zorlayacak küçük dokunuşlar vardı. Böylece sürtünme katsayısı minimuma iniyordu. Kendinden seviye ayarlı hidropnömatik süspansiyon sistemi sayesinde de en sert yolculuklarda bile sürücünün ve yolcuların konforunu ön planda tutuyordu.

Tam bir modern klasik:

Basında ‘koyun kılığına girmiş kurt’ olarak anılan W124 Mercedes E500, iç donanımdaki CD çalar ve dahili cep telefonu gibi özellikler ile dönemin modern havasını yansıtıyordu. 38 mm daha geniş tekerler, 23 mm alt profil, geniş kanatları, yan etekleri, ön hava davlumbazı gibi tasarım özellikleri sayesinde agresif bir duruş sergiliyordu. Spor tarzdaki deri koltukları ise onun iç tasarımını da büyüleyici kılan detaylar arasındaydı.

W124 Mercedes E500 motoru gerçek bir canavar gibi:

W124 Mercedes E500 aslında W124 ile SL Roadster modellerinin bir karşımı gibidir, zaten Porsche mühendisleri de bunu hedefliyorlardı. 5.0 litre, 32 valfli V8 motor tüm viteslerde devir aralığı boyunca 322 hp güç üretiyordu. Üstelik bu güç 354 lb tork ile destekleniyordu. Bu güçlü motoru sayesinde W124 Mercedes E500, 6 saniyede saatte yaklaşık 100 kilometre hıza çıkabiliyordu. Aracın maksimum hızı ise saatte 250 kilometreydi.

Sınırlı sayıdaki üretim onu daha da özel kıldı:

Otomobilseverler, W124 Mercedes E500 modeli ile ilk kez 1990 yılında tanıştı. W124 serisi, E serisi olarak anılmaya başladıktan sonra E500 üzerinde de bazı makyajlar yapıldı. Özel istek üzerine yapılan birkaç araç sonrası W124 Mercedes E500 üretimi 1995 yılında tamamen durduruldu. Yaklaşık beş yıllık bir üretim macerası yaşayan modelden toplamda yalnızca 10479 tane üretildi. Sayıca az üretilmiş olması onu özel kılan özelliklerden bir tanesidir.

1994 yılında üretilen sınırlı sayıdaki makyajlı modeller E500 Limited olarak adlandırıldı. Bir dizi donanım yükseltmesinin yanı sıra bu modellerde 17 inçlik Evo II jantlar dikkat çekiciydi. Aynı zamanda bu modeli satın alanlar E60 AMG paketiyle de aracı donatabiliyorlardı.

W124 Mercedes E500 kullananlar onun tank gibi olduğunu söylüyorlar:

W124 Mercedes E500 dışarıdan bakıldığında sert ve geniş hatlara sahip bir otomobile benziyor, gerçekten de öyle. Onu kullananların yorumu tank gibi bir model olduğu. Hatta onun yanında günümüzdeki arabaların tek kullanımlık gibi hissettirdiğini söyleyenler bile var. Daha ilginç olan ise onu uzun zamandır kullanan ve yüzbinlerce kilometre yol yapanlar bile hala motorun gürültüsüz çalıştığını söylüyorlar. Bu başarısının sırrının altında Porsche mühendislerinin başarılı dokunuşu yatıyor.

İkinci el piyasası en dar modellerden:

W124 Mercedes E500 görece az sayıda üretilmiş modellerden bir tanesi olduğu için son üretimi üzerinden çok da uzun bir zaman geçmemesine rağmen ikinci el piyasasında nadir bulunan modellerden bir tanesidir. Zaten çoğu sürücü, elinde bir W124 Mercedes E500 varsa bunu satmayı aklından bile geçirmiyor. Yurt dışı piyasalarında iyi bakılmış ve düşük kilometreli araçlar oldukça yüksek fiyatlara alıcı bulabiliyor.

1990’lı yıllara damgasını vuran ve bugün hala efsane olarak kabul edilen W124 Mercedes E500 modeli hakkındaki ilginç bilgilerden bahsederek tasarımı sırasında yaşanan Porsche dokunuşunun ona neler kattığını anlattık. Eleştirilecek pek çok noktası olsa bile kabul etmek gerekiyor ki günümüzdeki otomobiller maalesef giderek geçmişi aratan bir hale geliyor. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

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