Mercedes İki Elektrikli Otomobilini Birbirine Çarpıştırdı: Testin Sonuçları Epey İlginç!

Mercedes-Benz, iki yeni CLA modelini 56 km/s hızla kasten çarpıştırdı. Peki sonuçlar ne oldu?

Otomobil sektöründe güvenlik standartları genellikle sabit engellere veya hareketli bariyerlere karşı yapılan testlerle ölçülür ancak Mercedes-Benz bu kez çıtayı bambaşka bir seviyeye taşıdı.

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Alman üretici, kavşaklarda yaşanan ölümcül kazaları birebir simüle etmek amacıyla iki CLA modelini frenlere hiç dokunmadan, saatte 56 km hızla kafa kafaya ve yandan çarpıştırdı. Üretim bandından çıkan iki hareketli aracın halka açık ilk yüksek hızlı yandan çarpışma testi olarak kayıtlara geçen bu deneme, özellikle elektrikli araç güvenliği adına kritik veriler sundu.

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56 km/s hızla şiddetli çarpışma gerçekleştirildi

Her biri yaklaşık iki ton ağırlığında olan hibrit CLA Shooting Brake ile tamamen elektrikli CLA modeli, tipik bir kavşak kazasını canlandıracak şekilde dik açıyla birbirine girdi. 56 km/s hız, günlük trafikte kavşaklarda görülen en yüksek darbe hızlarından biri olarak kabul ediliyor. Çarpışmanın ardından her iki aracın da yolcu yaşam alanı yapısal bütünlüğünü korumayı başardı. Araç içindeki yolcuların ezilmesini önleyen bu rijitlik, testin en temel güvenlik hedeflerinden biriydi.

Markanın Araç Güvenliği Direktörü Paul Dick, bu yaklaşımın 1969'dan bu yana 6 binden fazla gerçek kazayı inceleyerek geliştirdikleri "Gerçek Yaşam Güvenliği" felsefesinin bir sonucu olduğunu belirtti.

Batarya bütünlüğü ve mankenlerin durumu

Araçların içine yerleştirilen dört yetişkin ve dört çocuk boyutundaki toplam sekiz çarpışma testi mankeninden alınan veriler, belirlenen biyomekanik sınırların tamamen altında kaldı, yani olası bir can kaybı ya da ağır yaralanma tablosu oluşmadı.

Testin asıl merak edilen noktası ise doğrudan darbe alan elektrikli CLA'nın tabanındaki batarya paketiydi. Mercedes-Benz, yüksek voltajlı bataryanın darbe anında yapısal bütünlüğünü koruduğunu, hiçbir hücresinin delinmediğini ve sistemin çarpışma anında otomatik olarak devre dışı kalarak yangın veya elektrik çarpması riskini tamamen sıfırladığını bildirdi.