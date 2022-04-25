Ferrari F50 İnceleme: Özellikleri, Tasarım ve Performansı

Motor sporlarını ya da otomobilleri sevip takip eden herkes için Ferrari’nin ürettiği arabaların yeri farklıdır. İşte bunların arasında öyle bir tanesi var ki, Ferrari’nin tarihinde bile çok ayrı bir yerde konumlanıyor. Bugünkü yazımızın konusu, Ferrari F50…

Otomobil denildiği zaman akla ilk gelen isimlerden Ferrari, 75 yıllık tarihi boyunca 288 GTO, Testarossa, F40 veya LaFerrari gibi pek çok unutulmayan ya da unutulmayacak arabalar üretmeyi başardı.

Sadece 349 adet üretilen Ferrari F50 de bu unutulmayacak arabalar arasında yer aldı. Biz de bu içeriğimizde Ferrari F50’yi bu kadar özel yapan detaylar neler, bunlara bakacağız.

Onu unutulmaz bir araba yapan Ferrari F50 özellikleri:

Ferrari’nin 50. yılına özel olarak sınırlı sayıda üretildi

F50 modeli, 1947’de kurulan Ferrari’nin 50. yılına özel olarak üretildi. 1995 ve 1997 yılları arasında üretimine devam edilen F50’den sadece 349 adet üretildi.

Daha hızlı olmasını sağlayan tasarım anlayışı

Ferrari, ürettiği her otomobilde dışarıdan izleyeni büyüleyecek tasarımlara imza atmıştır. F50’de o büyülü tasarımlardan birine sahip. Ünlü İtalyan otomotiv tasarım firması Pininfarina imzalı bir önceki model F40’ı da andıran bu tasarım, geliştirilmiş arka spoiler gibi aerodinamiğe de katkı sağlayan pek çok yenilikle geldi. Öndeki iki havalandırma kanalı da bu amaçla geliştirildi. F50, bu sayede hava direncini kesmeyi kolaylaştıran ve onu daha da hızlandıran bir tasarıma sahip oldu.

Bir Formula 1 aracı gibi üretildi

Ferrari, 1980’lerde geliştirdiği yeni bir proje ile F1 araçlarında kullanılan bazı sistemleri ‘Halo’ adını verdiği bir araç serisine taşımaya karar verdi. İkonik modeller 288 GTO ve F40’da sürdürülen bu anlayış, F50 ile de devam etti. F50’nin F1 arabalarına benzer olarak üretilen parçalarından en dikkat çekeni ise karbon fiber şasisi oldu.

Hafiflik F50 için her şey demekti

Süper otomobiller akla geldiğinde performanslı bir sürüş için en önemli etmenlerden biri de arabanın ne kadar hafif olduğu. Ferrari de F50’yi tamamen bu anlayış ile üretti. F50, sadece 1.230’kg’lık bir ağırlığa sahip. Karbon fiber şasiden bahsetmiştik, işte hafifliği sağlayan etmenlerden en önemlisi bu oldu. F50, tamamen karbon fiberden yapılmış bir şasiye sahip ilk Ferrari'ydi. Pencerelerin manuel açılması, içinde radyo gibi eğlence sistemlerinin bulunmaması hafifliğe katkı sağlayan diğer etmenlerden.

Motorunu Ferrari 641'den aldı

Tabii ki Ferrari F50, yukarıda saydığımız hafifliğin hakkını performansta da fazlasıyla veriyordu. 6 ileri manuel şanzımanla gelen bu İtalyan harikası, 513 beygirdi. 471 nm tork üreten 4.7 litrelik V12 gibi güçlü bir motora sahip bu araba, 0’dan 100’e 3.8 saniyede çıkabiliyordu. Bu verilere rağmen yine de döneminin en hızlısı diyemeyeceğimiz F50'nin motorunu farklı kılan detaysa, Ferrari'nin Formula 1 aracı olan Ferrari 641'in yol versiyonu olmasıydı. Formula 1 aracının sahip olduğu motorun revize edilip bir yol otomobilinde kullanılması o dönem için büyük bir girişimdi.

GT modeli de üretildi

Ferrari, tıpkı F40’da da yaptığı gibi GT yarışlarında rekabet edebilmek için zaten hızlı olan F50’nin bir de ‘GT’ versiyonunu üretti. GT modelinde daha geniş bir arka spoiler ve ön spoiler bulunuyordu. Formula 1’e daha çok odaklanmayı tercih eden Ferrari, bu projeyi çok fazla sürdürmedi.

Ferrari'nin günümüzdeki efsanelerinden F8 Tributo videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz:

Bu içeriğimizde Ferrari'nin ikonik modellerinden biri haline gelen F50'nin özelliklerini inceledik. Şunu da eklemek gerekir ki, Ferrari'nin ürettiği her araba gibi F50 de harika bir motor sesine sahipti. Ferrari, ürettiği arabaların motor seslerini kusursuz hale getirmek için ses mühendisleri ile çalışıyor ve üretim tamamlanmadan pek çok test yapıyor. O harika motor seslerinden birini dinlemek için Ferrari F8 Tributo'yu incelediğimiz ve FPV Drone ile yarıştırdığımız videomuzu izleyebilirsiniz: