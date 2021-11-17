Bu Listeye Bakmadan Maaş Pazarlığı Yapmayın: Türkiye’de Hangi Mesleğin Kaç Para Kazandırdığı Belli Oldu

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Şimdi veya ileride hangi mesleğe yönelmeniz gerektiğini hiç düşündünüz mü? Her ne kadar tek etken olmasa da en önemli etkenlerinden biri olan meslek seçiminde "maaş" skalası ile ilgili bu içeriğimiz hoşunuza gidebilir. Ayrıca halihazırda mesleğinizi seçmiş olsanız dahi yeni yıl için maaş pazarlığı yapmadan önce bu içeriğe göz atmanızı tavsiye edebiliriz.

Ben bu satırları yazarken dolar 10,40 TL olmuş, ekonomi çok zor zamanlardan geçiyor. İnsanlar ellerindeki paranın yetmeyeceğinden korktuğu için markete dahi gidemiyorlar. Bu işin siyaseti yok, ülkemiz şu anda ekonomik bir krizin içinde boğuşuyor. Yalnızca birlikte bu krizden kurtulmak mümkün olacak. Bunun için de çok çalışmamız gerekiyor. Evde oturup aileden kalan mirası yemek yerine çalışıp kendi paramızı kazanmalıyız.

Elbette hala öğrenci olabilirsiniz, belki şimdi para kazanamayacaksınız, ancak çalışkan bir öğrenci olup ülkenize faydalı bireyler olmanız da mümkün. Evet biliyorum para muhabbetini duymaktan sizler de benim gibi çok sıkıldınız, ancak bugün daha rahat bir hayat geçirmeniz için sizi ilgilendirecek meslek grupları ve bunların maaşlarına bakacağız. 

Seçtiğiniz mesleğe göre ne kadar maaş kazanabilirsiniz?

Kariyer.net'te kullanıcıların yaptığı geri bildirimlerle oluşturulan meslek grubu maaşları, sizleri okumak istediğiniz bölüm, girmek istediğiniz iş ve daha pek çok şey konusunda fikir sahibi yapabilir. Bugün sizlere sunacağımız meslek gruplarının kazandığı maaşlara bakarak sizler de tercih edeceğiniz işler konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.

Öğrenciyseniz veya yeni bir işe başlayacaksanız sizlere bu konuda önereceğim ilk konu şu olacaktır. Gireceğiniz ilk işte maaşın dışında tecrübe kazanabileceğiniz ve eğlenebileceğiniz bir iş olmasına özen göstermenizdir. Örneğin yazı yazmayı çok sevmiyorsanız editör olmak size bir işkence gibi gelebilir. Zamanınızın büyük bir bölümünü ayıracağınız işi zevkle yapmıyorsanız ne kadar para kazanıyor olursanız olun mutsuz bir hayatınız olacaktır. Ufak bir hayat önerisini geride bıraktığımıza göre meslek grupları ve maaş ücretlerine bakalım.

Editör

Editör

  • En düşük: 2.820 TL
  • Ortalama: 4.040 TL
  • En yüksek: 6.860 TL

Bilgisayar Mühendisi

Bilgisayar Mühendisi

  • En düşük: 2.820 TL
  • Ortalama: 5.980 TL
  • En yüksek: 13.190 TL

Veri Tabanı Uzmanı

Veri Tabanı Uzmanı

  • En düşük: 5.610 TL
  • Ortalama: 9.240 TL
  • En yüksek: 15.830

Grafiker

Grafiker

  • En düşük: 2.820 TL
  • Ortalama: 3.780 TL
  • En yüksek: 5.780 TL

Acil Tıp Uzmanı

Acil Tıp Uzmanı

  • En düşük: 11.000 TL
  • Ortalama: 17.430 TL
  • En yüksek: 20.750 TL

Anestezi Teknikeri

Anestezi Teknikeri

  • En düşük: 2.820 TL
  • Ortalama: 3.470 TL
  • En yüksek: 6.500 TL

Aşçı

Aşçı

  • En düşük: 2.820 TL 
  • Ortalama: 4.220 TL
  • En yüksek: 8.790 TL

Ambulans Şoförü

Ambulans Şoförü

  • En düşük: 2.820 TL
  • Ortalama: 3.550 TL
  • En yüksek: 6.330 TL

Anestezi Doktoru

Anestezi Doktoru

  • En düşük: 10.100 TL
  • Ortalama: 17.390 TL
  • En yüksek: 29.170 TL

Arayüz Yazılım Uzmanı

Arayüz Yazılım Uzmanı

  • En düşük: 3.930 TL
  • Ortalama: 7.680 TL
  • En yüksek: 12.200 TL

AR-GE Mühendisi

AR-GE Mühendisi

  • En düşük: 3.140 TL
  • Ortalama: 5.010 TL
  • En yüksek: 8.410 TL

Avukat

Avukat

  • En düşük: 2.820 TL
  • Ortalama: 5.460 TL
  • En yüksek: 11.720 TL

Bilgisayar Operatörü

Bilgisayar Operatörü

  • En düşük: 2.820 TL
  • Ortalama: 3.840 TL
  • En yüksek: 11.220 TL

Çağrı Merkezi Elemanı

Çağrı Merkezi Elemanı

  • En düşük: 2.820 TL 
  • Ortalama: 3.190 TL
  • En yüksek: 5.060 TL

Çizer / İllüstratör

İllüstratör

  • En düşük: 3.140 TL
  • Ortalama: 5.440 TL
  • En yüksek: 8.970 TL

Direksiyon Öğretmeni

Direksiyon Öğretmeni

  • En düşük: 2.820 TL
  • Ortalama: 3.170 TL
  • En yüksek: 4.500 TL

Dijital Proje Yöneticisi

Dijital Proje Yöneticisi

  • En düşük:4.500 TL
  • Ortalama: 7.570 TL
  • En yüksek: 11.220 TL

Dijital Medya Uzmanı

Dijital Medya Uzmanı

  • En düşük: 4000 TL
  • Ortalama: 5.260 TL
  • En yüksek: 6.590 TL

Dijital İçerik Yöneticisi

Dijital İçerik Yöneticisi

  • En düşük: 3.370 TL
  • Ortalama: 4.880 TL
  • En yüksek: 7.290 TL

Elektrik Teknisyeni

Elektrik Teknisyeni

  • En düşük: 2.820 TL
  • Ortalama: 4.070 TL
  • En yüksek: 6.800 TL

Fayans Ustası

Fayans Ustası

  • En düşük: 3.930 TL
  • Ortalama: 6.060 TL
  • En yüksek:  9.920 TL

Fizyoterapist

Fizyoterapist

  • En düşük: 2.820 TL
  • Ortalama: 4.100 TL
  • En yüksek: 7.690 TL

Görsel Tasarım Uzmanı

Görsel Tasarım Uzmanı

  • En düşük:4.750 TL
  • Ortalama: 6.970 TL
  • En yüksek: 10.100 TL

Hemşire

Hemşire

  • En düşük: 2.820 TL
  • Ortalama: 3.590 TL
  • En yüksek: 6.590 TL

İçerik Editörü

İçerik Editörü

  • En düşük: 2.820 TL
  • Ortalama: 4.060 TL
  • En yüksek:  6.730 TL

İçerik Yöneticisi

İçerik Yöneticisi

  • En düşük: 3.370 TL
  • Ortalama: 5.070 TL
  • En yüksek: 6.700 TL

İnşaat Mühendisi

İnşaat Mühendisi

  • En düşük: 2.820 TL
  • Ortalama: 5.250 TL
  • En yüksek: 10.940 TL

Kasiyer

Kasiyer

  • En düşük: 3.380 TL
  • Ortalama: 3.610 TL
  • En yüksek:  6.770 TL

Kurye

Kurye

  • En düşük: 2.820 TL
  • Ortalama: 3.510 TL
  • En yüksek: 7.500 TL

Mağaza Görevlisi

Mağaza Görevlisi

  • En düşük: 2.820 TL
  • Ortalama: 3.630 TL
  • En yüksek: 5.950 TL

Mimar

Mimar

  • En düşük: 2.820 TL
  • Ortalama:5.240 TL
  • En yüksek: 11.130 TL

Mobilya Ustası

Mobilya Ustası

  • En düşük: 3000 TL
  • Ortalama: 4.350 TL
  • En yüksek: 5.860 TL

Pilot

Pilot

  • En düşük: 14.960 TL
  • Ortalama: 30.350 TL
  • En yüksek: 44.420 TL

Sekreter

Sekreter

  • En düşük: 2.820 TL
  • Ortalama: 3.230 TL
  • En yüksek: 5.860 TL

Tır Şoförü

Tır Şoförü

  • En düşük: 2.820 TL
  • Ortalama: 5.070 TL
  • En yüksek: 10.050 TL

Ücretli Öğretmen

Ücretli Öğretmen

  • En düşük: 3.250 TL 
  • Ortalama: 3.350 TL
  • En yüksek: 3.380 TL

Veri Analisti

Veri Analisti

  • En düşük: 2.820 TL
  • Ortalama: 5.700 TL
  • En yüksek: 11.220 TL

Video Editörü

Video Editörü

  • En düşük: 2.970 TL
  • Ortalama: 4.850 TL
  • En yüksek: 10.620 TL

Web Tasarım Uzmanı

Web Tasarım Uzmanı

  • En düşük:2.970 TL
  • Ortalama: 5.080 TL
  • En yüksek: 8.170 TL

3D Modelleme Uzmanı

3D Modelleme Uzmanı

  • En düşük: 3.140 TL
  • Ortalama: 5.290 TL
  • En yüksek: 8.410 TL

Kariyer.net'te diğer meslek gruplarının da maaş skalaları bulunuyor. Buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilir, merak ettiğiniz mesleklerin ortalama maaşlarını öğrenebilirsiniz.
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