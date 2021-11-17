Şimdi veya ileride hangi mesleğe yönelmeniz gerektiğini hiç düşündünüz mü? Her ne kadar tek etken olmasa da en önemli etkenlerinden biri olan meslek seçiminde "maaş" skalası ile ilgili bu içeriğimiz hoşunuza gidebilir. Ayrıca halihazırda mesleğinizi seçmiş olsanız dahi yeni yıl için maaş pazarlığı yapmadan önce bu içeriğe göz atmanızı tavsiye edebiliriz.

Ben bu satırları yazarken dolar 10,40 TL olmuş, ekonomi çok zor zamanlardan geçiyor. İnsanlar ellerindeki paranın yetmeyeceğinden korktuğu için markete dahi gidemiyorlar. Bu işin siyaseti yok, ülkemiz şu anda ekonomik bir krizin içinde boğuşuyor. Yalnızca birlikte bu krizden kurtulmak mümkün olacak. Bunun için de çok çalışmamız gerekiyor. Evde oturup aileden kalan mirası yemek yerine çalışıp kendi paramızı kazanmalıyız.

Elbette hala öğrenci olabilirsiniz, belki şimdi para kazanamayacaksınız, ancak çalışkan bir öğrenci olup ülkenize faydalı bireyler olmanız da mümkün. Evet biliyorum para muhabbetini duymaktan sizler de benim gibi çok sıkıldınız, ancak bugün daha rahat bir hayat geçirmeniz için sizi ilgilendirecek meslek grupları ve bunların maaşlarına bakacağız.

Seçtiğiniz mesleğe göre ne kadar maaş kazanabilirsiniz?

Kariyer.net'te kullanıcıların yaptığı geri bildirimlerle oluşturulan meslek grubu maaşları, sizleri okumak istediğiniz bölüm, girmek istediğiniz iş ve daha pek çok şey konusunda fikir sahibi yapabilir. Bugün sizlere sunacağımız meslek gruplarının kazandığı maaşlara bakarak sizler de tercih edeceğiniz işler konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.

Öğrenciyseniz veya yeni bir işe başlayacaksanız sizlere bu konuda önereceğim ilk konu şu olacaktır. Gireceğiniz ilk işte maaşın dışında tecrübe kazanabileceğiniz ve eğlenebileceğiniz bir iş olmasına özen göstermenizdir. Örneğin yazı yazmayı çok sevmiyorsanız editör olmak size bir işkence gibi gelebilir. Zamanınızın büyük bir bölümünü ayıracağınız işi zevkle yapmıyorsanız ne kadar para kazanıyor olursanız olun mutsuz bir hayatınız olacaktır. Ufak bir hayat önerisini geride bıraktığımıza göre meslek grupları ve maaş ücretlerine bakalım.

Editör

En düşük: 2.820 TL

Ortalama: 4.040 TL

En yüksek: 6.860 TL

Bilgisayar Mühendisi

En düşük: 2.820 TL

Ortalama: 5.980 TL

En yüksek: 13.190 TL

Veri Tabanı Uzmanı

En düşük: 5.610 TL

Ortalama: 9.240 TL

En yüksek: 15.830

Grafiker

En düşük: 2.820 TL

Ortalama: 3.780 TL

En yüksek: 5.780 TL

Acil Tıp Uzmanı

En düşük: 11.000 TL

Ortalama: 17.430 TL

En yüksek: 20.750 TL

Anestezi Teknikeri

En düşük: 2.820 TL

Ortalama: 3.470 TL

En yüksek: 6.500 TL

Aşçı

En düşük: 2.820 TL

Ortalama: 4.220 TL

En yüksek: 8.790 TL

Ambulans Şoförü

En düşük: 2.820 TL

Ortalama: 3.550 TL

En yüksek: 6.330 TL

Anestezi Doktoru

En düşük: 10.100 TL

Ortalama: 17.390 TL

En yüksek: 29.170 TL

Arayüz Yazılım Uzmanı

En düşük: 3.930 TL

Ortalama: 7.680 TL

En yüksek: 12.200 TL

AR-GE Mühendisi

En düşük: 3.140 TL

Ortalama: 5.010 TL

En yüksek: 8.410 TL

Avukat

En düşük: 2.820 TL

Ortalama: 5.460 TL

En yüksek: 11.720 TL

Bilgisayar Operatörü

En düşük: 2.820 TL

Ortalama: 3.840 TL

En yüksek: 11.220 TL

Çağrı Merkezi Elemanı

En düşük: 2.820 TL

Ortalama: 3.190 TL

En yüksek: 5.060 TL

Çizer / İllüstratör

En düşük: 3.140 TL

Ortalama: 5.440 TL

En yüksek: 8.970 TL

Direksiyon Öğretmeni

En düşük: 2.820 TL

Ortalama: 3.170 TL

En yüksek: 4.500 TL

Dijital Proje Yöneticisi

En düşük:4.500 TL

Ortalama: 7.570 TL

En yüksek: 11.220 TL

Dijital Medya Uzmanı

En düşük: 4000 TL

Ortalama: 5.260 TL

En yüksek: 6.590 TL

Dijital İçerik Yöneticisi

En düşük: 3.370 TL

Ortalama: 4.880 TL

En yüksek: 7.290 TL

Elektrik Teknisyeni

En düşük: 2.820 TL

Ortalama: 4.070 TL

En yüksek: 6.800 TL

Fayans Ustası

En düşük: 3.930 TL

Ortalama: 6.060 TL

En yüksek: 9.920 TL

Fizyoterapist

En düşük: 2.820 TL

Ortalama: 4.100 TL

En yüksek: 7.690 TL

Görsel Tasarım Uzmanı

En düşük:4.750 TL

Ortalama: 6.970 TL

En yüksek: 10.100 TL

Hemşire

En düşük: 2.820 TL

Ortalama: 3.590 TL

En yüksek: 6.590 TL

İçerik Editörü

En düşük: 2.820 TL

Ortalama: 4.060 TL

En yüksek: 6.730 TL

İçerik Yöneticisi

En düşük: 3.370 TL

Ortalama: 5.070 TL

En yüksek: 6.700 TL

İnşaat Mühendisi

En düşük: 2.820 TL

Ortalama: 5.250 TL

En yüksek: 10.940 TL

Kasiyer

En düşük: 3.380 TL

Ortalama: 3.610 TL

En yüksek: 6.770 TL

Kurye

En düşük: 2.820 TL

Ortalama: 3.510 TL

En yüksek: 7.500 TL

Mağaza Görevlisi

En düşük: 2.820 TL

Ortalama: 3.630 TL

En yüksek: 5.950 TL

Mimar

En düşük: 2.820 TL

Ortalama:5.240 TL

En yüksek: 11.130 TL

Mobilya Ustası

En düşük: 3000 TL

Ortalama: 4.350 TL

En yüksek: 5.860 TL

Pilot

En düşük: 14.960 TL

Ortalama: 30.350 TL

En yüksek: 44.420 TL

Sekreter

En düşük: 2.820 TL

Ortalama: 3.230 TL

En yüksek: 5.860 TL

Tır Şoförü

En düşük: 2.820 TL

Ortalama: 5.070 TL

En yüksek: 10.050 TL

Ücretli Öğretmen

En düşük: 3.250 TL

Ortalama: 3.350 TL

En yüksek: 3.380 TL

Veri Analisti

En düşük: 2.820 TL

Ortalama: 5.700 TL

En yüksek: 11.220 TL

Video Editörü

En düşük: 2.970 TL

Ortalama: 4.850 TL

En yüksek: 10.620 TL

Web Tasarım Uzmanı

En düşük:2.970 TL

Ortalama: 5.080 TL

En yüksek: 8.170 TL

3D Modelleme Uzmanı

En düşük: 3.140 TL

Ortalama: 5.290 TL

En yüksek: 8.410 TL

Kariyer.net'te diğer meslek gruplarının da maaş skalaları bulunuyor. Buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilir, merak ettiğiniz mesleklerin ortalama maaşlarını öğrenebilirsiniz.