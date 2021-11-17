Ben bu satırları yazarken dolar 10,40 TL olmuş, ekonomi çok zor zamanlardan geçiyor. İnsanlar ellerindeki paranın yetmeyeceğinden korktuğu için markete dahi gidemiyorlar. Bu işin siyaseti yok, ülkemiz şu anda ekonomik bir krizin içinde boğuşuyor. Yalnızca birlikte bu krizden kurtulmak mümkün olacak. Bunun için de çok çalışmamız gerekiyor. Evde oturup aileden kalan mirası yemek yerine çalışıp kendi paramızı kazanmalıyız.
Elbette hala öğrenci olabilirsiniz, belki şimdi para kazanamayacaksınız, ancak çalışkan bir öğrenci olup ülkenize faydalı bireyler olmanız da mümkün. Evet biliyorum para muhabbetini duymaktan sizler de benim gibi çok sıkıldınız, ancak bugün daha rahat bir hayat geçirmeniz için sizi ilgilendirecek meslek grupları ve bunların maaşlarına bakacağız.
Seçtiğiniz mesleğe göre ne kadar maaş kazanabilirsiniz?
Kariyer.net'te kullanıcıların yaptığı geri bildirimlerle oluşturulan meslek grubu maaşları, sizleri okumak istediğiniz bölüm, girmek istediğiniz iş ve daha pek çok şey konusunda fikir sahibi yapabilir. Bugün sizlere sunacağımız meslek gruplarının kazandığı maaşlara bakarak sizler de tercih edeceğiniz işler konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.
Öğrenciyseniz veya yeni bir işe başlayacaksanız sizlere bu konuda önereceğim ilk konu şu olacaktır. Gireceğiniz ilk işte maaşın dışında tecrübe kazanabileceğiniz ve eğlenebileceğiniz bir iş olmasına özen göstermenizdir. Örneğin yazı yazmayı çok sevmiyorsanız editör olmak size bir işkence gibi gelebilir. Zamanınızın büyük bir bölümünü ayıracağınız işi zevkle yapmıyorsanız ne kadar para kazanıyor olursanız olun mutsuz bir hayatınız olacaktır. Ufak bir hayat önerisini geride bıraktığımıza göre meslek grupları ve maaş ücretlerine bakalım.
Editör
- En düşük: 2.820 TL
- Ortalama: 4.040 TL
- En yüksek: 6.860 TL
Bilgisayar Mühendisi
- En düşük: 2.820 TL
- Ortalama: 5.980 TL
- En yüksek: 13.190 TL
Veri Tabanı Uzmanı
- En düşük: 5.610 TL
- Ortalama: 9.240 TL
- En yüksek: 15.830
Grafiker
- En düşük: 2.820 TL
- Ortalama: 3.780 TL
- En yüksek: 5.780 TL
Acil Tıp Uzmanı
- En düşük: 11.000 TL
- Ortalama: 17.430 TL
- En yüksek: 20.750 TL
Anestezi Teknikeri
- En düşük: 2.820 TL
- Ortalama: 3.470 TL
- En yüksek: 6.500 TL
Aşçı
- En düşük: 2.820 TL
- Ortalama: 4.220 TL
- En yüksek: 8.790 TL
Ambulans Şoförü
- En düşük: 2.820 TL
- Ortalama: 3.550 TL
- En yüksek: 6.330 TL
Anestezi Doktoru
- En düşük: 10.100 TL
- Ortalama: 17.390 TL
- En yüksek: 29.170 TL
Arayüz Yazılım Uzmanı
- En düşük: 3.930 TL
- Ortalama: 7.680 TL
- En yüksek: 12.200 TL
AR-GE Mühendisi
- En düşük: 3.140 TL
- Ortalama: 5.010 TL
- En yüksek: 8.410 TL
Avukat
- En düşük: 2.820 TL
- Ortalama: 5.460 TL
- En yüksek: 11.720 TL
Bilgisayar Operatörü
- En düşük: 2.820 TL
- Ortalama: 3.840 TL
- En yüksek: 11.220 TL
Çağrı Merkezi Elemanı
- En düşük: 2.820 TL
- Ortalama: 3.190 TL
- En yüksek: 5.060 TL
Çizer / İllüstratör
- En düşük: 3.140 TL
- Ortalama: 5.440 TL
- En yüksek: 8.970 TL
Direksiyon Öğretmeni
- En düşük: 2.820 TL
- Ortalama: 3.170 TL
- En yüksek: 4.500 TL
Dijital Proje Yöneticisi
- En düşük:4.500 TL
- Ortalama: 7.570 TL
- En yüksek: 11.220 TL
Dijital Medya Uzmanı
- En düşük: 4000 TL
- Ortalama: 5.260 TL
- En yüksek: 6.590 TL
Dijital İçerik Yöneticisi
- En düşük: 3.370 TL
- Ortalama: 4.880 TL
- En yüksek: 7.290 TL
Elektrik Teknisyeni
- En düşük: 2.820 TL
- Ortalama: 4.070 TL
- En yüksek: 6.800 TL
Fayans Ustası
- En düşük: 3.930 TL
- Ortalama: 6.060 TL
- En yüksek: 9.920 TL
Fizyoterapist
- En düşük: 2.820 TL
- Ortalama: 4.100 TL
- En yüksek: 7.690 TL
Görsel Tasarım Uzmanı
- En düşük:4.750 TL
- Ortalama: 6.970 TL
- En yüksek: 10.100 TL
Hemşire
- En düşük: 2.820 TL
- Ortalama: 3.590 TL
- En yüksek: 6.590 TL
İçerik Editörü
- En düşük: 2.820 TL
- Ortalama: 4.060 TL
- En yüksek: 6.730 TL
İçerik Yöneticisi
- En düşük: 3.370 TL
- Ortalama: 5.070 TL
- En yüksek: 6.700 TL
İnşaat Mühendisi
- En düşük: 2.820 TL
- Ortalama: 5.250 TL
- En yüksek: 10.940 TL
Kasiyer
- En düşük: 3.380 TL
- Ortalama: 3.610 TL
- En yüksek: 6.770 TL
Kurye
- En düşük: 2.820 TL
- Ortalama: 3.510 TL
- En yüksek: 7.500 TL
Mağaza Görevlisi
- En düşük: 2.820 TL
- Ortalama: 3.630 TL
- En yüksek: 5.950 TL
Mimar
- En düşük: 2.820 TL
- Ortalama:5.240 TL
- En yüksek: 11.130 TL
Mobilya Ustası
- En düşük: 3000 TL
- Ortalama: 4.350 TL
- En yüksek: 5.860 TL
Pilot
- En düşük: 14.960 TL
- Ortalama: 30.350 TL
- En yüksek: 44.420 TL
Sekreter
- En düşük: 2.820 TL
- Ortalama: 3.230 TL
- En yüksek: 5.860 TL
Tır Şoförü
- En düşük: 2.820 TL
- Ortalama: 5.070 TL
- En yüksek: 10.050 TL
Ücretli Öğretmen
- En düşük: 3.250 TL
- Ortalama: 3.350 TL
- En yüksek: 3.380 TL
Veri Analisti
- En düşük: 2.820 TL
- Ortalama: 5.700 TL
- En yüksek: 11.220 TL
Video Editörü
- En düşük: 2.970 TL
- Ortalama: 4.850 TL
- En yüksek: 10.620 TL
Web Tasarım Uzmanı
- En düşük:2.970 TL
- Ortalama: 5.080 TL
- En yüksek: 8.170 TL
3D Modelleme Uzmanı
- En düşük: 3.140 TL
- Ortalama: 5.290 TL
- En yüksek: 8.410 TL
Kariyer.net'te diğer meslek gruplarının da maaş skalaları bulunuyor. Buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilir, merak ettiğiniz mesleklerin ortalama maaşlarını öğrenebilirsiniz.