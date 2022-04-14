ODTÜ İşletme Topluluğu tarafından düzenlenen ve üç gün boyunca devam edecek METUBIZ Sales School başladı.

Satış konusunda kendisini geliştirmek isteyen öğrenciler için eğitimler ve vaka çalışmalarını kapsayan sertifikalı bir eğitim programı olan METUBIZ Sales School, bu sene ikinci kez gerçekleşiyor. ODTÜ İşletme Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte üç gün boyunca temeline satışı alan pek çok konuda eğitimler gerçekleşecek.

Alanında uzman eğitmenler ve şirketlerin satış departmanlarından direktörlerin katılımlarıyla, satış ile ilgili bilgi edinmek isteyen ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen tüm katılımcıların yer alabileceği etkinlik, 13 Nisan tarihinde başladı ve 14 - 15 Nisan tarihlerinde de devam edecek.

Katılımı ücretsiz, sertifikalı bir eğitim

Satış konusunda kendisini geliştirmek isteyen öğrenciler için eğitimler ve vaka çalışmalarını kapsayan sertifikalı ücretsiz bir eğitim programı olan bu etkinlik, hem çevrimiçi hem de fiziksel olarak hibrit çekilde gerçekleşecek.

Sertifika alabilmek için dokuz oturumdan en az altısında katılma şartı olan METUBIZ Sales School hakkında daha fazla bilgi almak ve etkinliğe kayıt olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.