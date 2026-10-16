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MG Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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MG, Ekim 2026 döneminde hem benzinli hem de Hybrid+ teknolojisine sahip modelleriyle dikkat çekiyor. İşte MG'nin Ekim ayı güncel sıfır araç fiyatları, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

MG Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

MG, Eylül 2026 döneminde Türkiye sıfır otomobil pazarında SUV ve sedan modelleriyle öne çıkıyor. Modellerin güncel fiyatlarıyla birlikte dönemsel indirimler ve kampanya seçenekleri, yeni araç almayı düşünenler tarafından merak ediliyor.

MG modellerinde güncel fiyatların yanı sıra takas desteği ve özel kampanya seçenekleri de bir o kadar önemli. Peki MG Eylül 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi MG modellerinde kampanya var? İşte MG Eylül 2026 güncel fiyat listesi, indirimler ve kampanyalar...

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MG Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
MG HS Hybrid+

MG Tüm Modeller Fiyat Listesi - Ekim 2026

MG HS Hybrid+

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
MG ZS Hybrid+ 2.685.000 TL 2.349.000 TL
MG HS Hybrid+ 3.295.000 TL 150.000 TL takas desteği
MG HS 2.700.000 TL 2.650.000 TL
MG7 3.110.000 TL 2.960.0000 TL

MG7 Tüzel Müşteri Kredi Kampanyası: 700 Bin TL’ye 6 Ay %0,99 Faiz

MG7’nin 2025 model yılı sıfır kilometre versiyonu için tüzel müşterilere özel kredi kampanyası sunuluyor. Kampanya kapsamında 700.000 TL’ye 6 ay vadeli %0,99 faizli ticari taşıt kredisi kullanılabiliyor. Ayrıca 150.000 TL takas desteği de bulunuyor.

MG7 Leasing Kampanyası: Aylık 114.250 TL’den Başlayan Taksitler

MG7 Excellence için vergi levhasına sahip tüzel ve gerçek müşterilere leasing fırsatı sunuluyor. Yapı Kredi Leasing üzerinden 36 ay vadeli, aylık 114.250 TL + KDV’den başlayan taksitlerle MG7 sahibi olmak mümkün.

MG HS Hybrid+ Leasing Kampanyası: Aylık 127.235 TL’den Başlayan Taksitler

MG HS Hybrid+ Luxury için 2026 model yılı araçları kapsayan leasing kampanyası bulunuyor. Vergi levhasına sahip tüzel ve gerçek müşteriler, 36 ay vadeli ve aylık 127.235 TL + KDV’den başlayan taksitlerle bu hibrit SUV modelini değerlendirebiliyor.

MG ZS Hybrid+ Leasing Kampanyası: Aylık 90.570 TL’den Başlayan Taksitler

MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı için de leasing seçeneği bulunuyor. 2026 model yılı araçları kapsayan kampanya kapsamında 36 ay vadeli, aylık 90.570 TL + KDV’den başlayan taksitler sunuluyor.

Kampanyalar 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır.

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