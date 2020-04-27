Xiaomi, MIUI 12'yi Tanıttı: İşte Tüm Yenilikler

Xiaomi, Android 11 tabanlı yeni MIUI 12 arayüzünün tanıtımını gerçekleştirdi. Akıllı telefon üreticisi, yeni arayüzle birlikte gelecek tüm yenilikleri ve özellikleri açıkladı.

Xiaomi, anavatanı Çin'de gerçekleştirdiği etkinlikte Mi 10 Lite Zoom adlı yeni telefonu ile birlikte akıllı telefonlarında kullandığı MIUI'ın merakla beklenen yeni bir sürümünü resmi olarak tanıttı. Android11 tabanlı MIUI 12 arayüzü, Xiaomi telefonların kullanıcı arayüzüne heyecan verici yeni özellikler ve görsel iyileştirmeler getirecek.

Xiaomi, MIUI 12'yi tanıttığı etkinlikte, popüler arayüzün şu anda aylık 310 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu ve MIUI 12'nin TÜV Rheinland'ın "Android Sistemi Geliştirilmiş Gizlilik Koruma Testini" geçen ilk mobil işletim sistemi olduğunu belirtti. Ayrıca yenilenmiş karanlık mod, gelişmiş gizlilik ve güvenlik araçları, yeni animasyonlar ve yeni duvar kağıtları gibi yeni özellikleri de tanıttı.

MIUI 12 ile gelecek tüm yeni özellikler:

Dark Mode 2.0

MIUI 12'deki yeni Dark Mode 2.0, Xiaomi telefonlara duvar kağıdını otomatik olarak karartma özelliği getirecek. Gün döngüsü ile birlikte çalışacak olan bu özellik, gün ışığından gece saatlerine doğru duvar kağıdını yavaşça karartacak.

MIUI 12 ayrıca aydınlık ve karanlık modlar arasında geçiş yaparken metinlerin görüntüleme şeklini değiştiriyor. MIUI 12, karanlık mod açıldığında parlamayı azaltmak için yazı tipinin parlaklığını ve kalınlığını ayarlayacak. Yazı tipi kontrastı da ortama bağlı olarak otomatik değişecek. Bu özellik, az ışıklı ortamlarda metnin okunabilirliğini büyük ölçüde geliştirecek.

Duyusal Görsel Tasarım

Xiaomi, MIUI 12'de, temel sistem bilgilerini görselleştirerek sistemin durumunu bir bakışta görmenizi sağlayacak. Şirket bu özelliğe "Duyusal Görsel Tasarım" (Sensory Visual Design) adını verdi. Bu özellikle birlikte artık telefonunuzdaki Ayarlar sayfasını ziyaret ettiğinizde sistem bilgilerini grafiksel diyagramlar biçiminde görebileceksiniz.

Görsel ve grafiksel değişiklikler telefonunuzdaki sistem özellikleri, depolama durumu ve pil tüketimi gibi verileri görebilmenizi daha kolay hale getirecek.

Süper Duvar Kağıtları

Xiaomi ayrıca MIUI 12 ile gelecek "Süper Duvar Kağıtları"nı tanıttı. Şirket, uzay araştırma verilerine dayanarak Mars ve Dünya'nın yüksek hassasiyetli ve animasyonlu 3 boyutlu modellerini yarattı. Süper Duvar Kağıtları hem kilit ekranında hem de ana ekranda kullanılabilecek.Karanlık mod açıldığında, duvar kağıdı için seçtiğiniz gezegende gece olacak ve böylece görsel deneyiminizi geliştirecek.

Yeni animasyonlar

Xiaomi, MIUI 12'de görsel tasarıma çok odaklandı. Hava animasyonları, ekranınızda hızlandırılmış bir animasyon şeklinde görüntülenen gerçek zamanlı hava değişikliklerini gösterecek. Ayrıca uygulama simgelerinin animasyonu da yenilenecek ve simgeler artık hareketlerinize göre gerçek zamanlı geri bildirim üretecek.

Xiaomi, gezinme hareketindeki değişikliklerin uygulama simgelerinin farklı tepki vermesine neden olacağını söylüyor. Örneğin, bir uygulamayı sildiğinizde çıkan dalgalanma animasyonu çevresindeki uygulama simgelerini de etkileyecek. Uygulamaları açmak ve kapatmak da yeni animasyonları tetikleyecek.

Geliştirilmiş gizlilik

MIUI 12, akıllı telefonlara gelişmiş gizlilik özellikleri de getiriyor. Örneğin, artık uygulamaların sadece bir kez kullanılmasına veya yalnızca sizin tarafından kullanılabilmesine izin verebileceksiniz. İzinler, uygulamayı kullandıktan sonra otomatik olarak iptal ediliyor. Telefonunuzdaki izinlerin kullanımını netleştirmeyen uygulamalar için "Her Zaman İzin Ver" seçeneği sunulmayacak.

MIUI 12, kullanıcıların uygulama davranışlarını takip etmelerine de yardımcı olacak. Bir uygulamanın telefonunuzda nasıl davrandığının, topladığı bilgilerin, kullandığı diğer uygulamaların kaydını tek bir yerde görebileceksiniz. Tüm bunların yanı sıra fotoğraf paylaşımı da daha güvenli olacak. Xiaomi, cihaz detayları gibi hassas bilgilerin herhangi biriyle paylaşılmadan önce görüntü dosyalarından kaldırılacağını söylüyor.