İnsanlar için müzik, dünya çapındaki her kültürde ve dilde vardır. Arabamızda, evimizde, bir kafede otururken her zaman bizimledir. Bu müzik; bizleri sakinleştirebilir, dans ettirebilir, güldürebilir veya ağlatabilir. Peki kediler üzerinde de aynı etkiyi yaratıyor mu?

Geçtiğimiz günlerde viral olan videoyu görmüşsünüzdür. Sinirli bir kedi, annesi ona şarkı söyleyince ve saz çalınca bir anda sakinleşerek pamuk gibi oluyordu. Bu gerçekten de müziğin onu sakinleştirmesiyle mi ilgiliydi?

Siz kendi kedinizde böyle bir şeyi fark ettiniz mi? Konuyu, üzerine yapılmış bilimsel araştırmaların ışığında inceleyerek açıklığa kavuşturalım.

Öncelikle, müzikle sakinleştiği için viral olan kediyi bilmeyen varsa diye:

Not: Videodaki Pınar ablamız evini; şiddet görmüş, zihinsel engelli, hasta kedilere açıyor. Videodaki "Keçi" adlı kedi de zihinsel engelliymiş ve müzikle sakinleşiyormuş. :(

Müziğin kediler üzerindeki etkisini ölçmek için bir araştırma yapıldı.

Kedi Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi'nde yapılan araştırmada, müziğin kedilerin stresini azaltıp azaltmayacağına bakılmak istendi. Çalışma sırasında kediler; sessizlik, klasik müzik ve kedilere özel müzik olmak üzere üç işitsel uyaran testinden birine maruz bırakıldı.

Peki sonuç ne oldu? Kedilere özgü müzik, gerçekten de kedilerin stres düzeylerini azaltarak klinik ortamında daha sakin kalmalarını sağlıyordu. “Kedilere özgü müzik derken? Caz falan mı?” dediğinizi duyar gibiyiz.

Kedilere özgü müzik nedir?

Kedilerin işitme duyusu çok gelişmiştir, ne de olsa avcılar. Bu, özel bir müzik kulağına sahip oldukları anlamına gelmese de bazı şeyleri ayırt edebilirler. Metallica’dan bir şarkı açarsanız tabanları yağlayabilirler fakat daha sakin şarkılar duyarlarsa yanınıza kıvrımla ihtimalleri yüksektir.

Kedilere özgü müzik ise mırlama, emme gibi sesleri içeren; genellikle daha yüksek perdeli sesler gibi kedilerin hoşuna gitmesi beklenen seslerle tasarlanıyor. Nasıl ki insanlar olarak bizim ses aralığımızdaki frekansları tercih ediyorsak kediler de bizimkinden daha yüksek olan, kendi ses aralığına benzer sesler tercih ediyor.

Kedilere özgü müziğin bir örneğine buradan ulaşabilirsiniz:

Spotify’dan oluşturabileceğiniz listeler de var! Sevdiğimiz müzikleri, dostlarımızın de keyif alabileceği tarzla birleştiren bu şarkılar, koltuğa birlikte kıvrılıp dinlemelik! Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Klasik müzikten de hoşlanıyorlar.

Bu elitist kediler, klasik müzikten hoşlanmasa şaşardık zaten! Hayvanlar için müzik terapisi konusunda uzman Dr. Susan Wagner, sakinleştirici olduğu sürece kedilerin müzik dinlemekten hoşlandığını söylüyor.

Chopin ve Bach, tam onların seveceği türden. Rahatlatıcı bir Chopin piyano resitali açıp kedinize ve kendinize keyifli bir deneyim yaşatabilirsiniz.

Üstüne bilimsel araştırmalar yapılmasa da türküleri dinlerken de kendilerinden geçtiklerinin kanıtını da buraya bakalım:

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