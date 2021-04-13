NASA, Peçe Bulutsusu'nun Muhteşem Bir Görüntüsünü Paylaştı

NASA, Dünya'dan 2.100 ışık yılı uzaklıkta bulunan Peçe Bulutsusu'nun iyonize gaz filamentlerini detaylı bir şekilde gösteren bir görüntüsünü paylaştı. Söz konusu görüntü, bulutsunun yalnızca küçük bir bölümünü gösteriyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) ortak kontrolünde bulunan Hubble Uzay Teleskobu, Kuğu takımyıldızı yönünde bulunan geniş ve nispeten zayıf bir süpernova kalıntısı olan Peçe Bulutsusu’nun ince ipliklerini ve iyonize gaz filamentlerini detayları olarak gösteren bir görüntüsünü paylaştı.

NASA, yeni veri işleme teknikleri kullanılan görüntüyü oluşturmak için Hubble Uzay Teleskobu’nun beş farklı filtre kullanan Geniş Alan Kamerası 3 ile gözlemler yapıldığını aktarıyor. Söz konusu veri işleme yöntemleri, mavi renkle görülen iyonize oksijenin, iyonize hidrojenin ve kırmızı renkle görülen iyonize nitrojenin daha detaylı görülmesini sağlamış durumda.

Peçe Bulutsusu’nun detaylarını gösteren görüntü

Yukarıdaki görüntünün tam boyutlu ve yüksek çözünürlüklü halini görüntülemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Peçe Bulutsusu, Dünya’dan yaklaşık 2.100 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor ki bu onu, kozmik ölçekte Dünya’ya yakın bir bulutsu haline getiriyor. Mesafenin kozmik ölçekte de olsa kısa olması, NASA’nın yukarıdaki görüntüde görmüş olduğunuz gibi Peçe Bulutsusu’nun küçük bir kısmına odaklanarak detayları ortaya çıkarmasını mümkün kılmış durumda.

NASA’nın açıklamalarına göre Peçe Bulutsusu, yaklaşık 10 bin yıl kadar önce büyük bir yıldızın ölümünün ardından oluşan bir süpernovanın kalıntısı olan Cygnus Döngüsü’nün bir parçasını oluşturuyor. Güneş’ten 20 kat daha büyük bir kütleye sahip olduğu tahmin edilen bu yıldız, NASA’nın deyimi ile hızlı yaşadı ve genç öldü. Yıldızın erken ölümünün oluşturduğu şok dalgaları, Peçe Bulutsusu’nun iyonize gaz filementlerini oluşturarak bugün amatör astronomlar tarafından dahi gözlenebilen bir yapı ortaya çıkardı.