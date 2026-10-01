NASA ve SpaceX’in Rekor Kıracak Crew-13 Görevi Saatler Sonra Başlıyor: İşte Fırlatma Saati ve Canlı Yayın!

NASA ve SpaceX'in dört astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacağı Crew-13 görevi için geri sayım sona eriyor.

NASA ve SpaceX, astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götürecek Crew-13 görevi için hazırlıklarını tamamladı. SpaceX'in Dragon kapsülüyle gerçekleştirilecek görevde dört kişilik mürettebat, istasyondaki ekibe katılacak ve yörüngedeki çalışmaları devralacak.

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Crew-13'ün öne çıkan tarafı ise ISS'ye ulaşmak için hedeflenen süre. Fırlatmadan kenetlenmeye kadar yalnızca 7 saat 50 dakika geçmesi planlanıyor; bu süre gerçekleşirse Crew-13, ISS'ye ulaşan en hızlı ABD uzay aracı olacak. Mürettebat bunun yanı sıra mikroçekim ortamında kök hücreler ve insan dokuları üzerinde çalışacak, Parkinson ve kalp hastalıklarıyla ilgili araştırmalar yürütecek.

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Crew-13 görevinin amacı ne?

Crew-13 kapsamında insanlığın Ay ve Mars'a yönelik gelecekteki keşif görevlerinde kullanılabilecek teknolojiler ve yöntemler üzerinde de çalışmalar yapılacak. Bunun yanında mikroçekim ortamından yararlanılarak insan kök hücrelerinden türetilen dokular üç boyutlu olarak incelenecek.

Bu deneylerin önemli bir bölümü Parkinson ve kalp hastalıklarıyla ilgili hücresel tedavilerin araştırılmasına ayrılacak. Mikroçekimde hücrelerin ve dokuların davranışını incelemek, Dünya'daki koşullarda görülmeyen bazı ayrıntıları ortaya çıkarabiliyor.

Dört kişilik mürettebatın bir başka görevi de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki nöbet değişimini gerçekleştirmek. Yeni mürettebat, Crew-12 ile kısa bir süre birlikte çalışarak devam eden deneyleri, istasyonun bakımını ve günlük işleri devralacak. Devir teslim tamamlandıktan sonra Crew-12 Dünya'ya dönüş hazırlıklarına başlayacak ve ISS'deki çalışmalar Crew-13 ile sürecek.

Fırlatma saat kaçta ve nasıl canlı izlenir?

Crew-13 görevinin fırlatılması bugün (1 Ekim 2026) TSİ 18:10'da Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan gerçekleştirilecek.

Canlı izlemek isteyenler için yayın bugün TSİ 16:20'de başlayacak. Görev, NASA'nın resmî YouTube kanalı başta olmak üzere Netflix, Discovery+, X (Twitter), NASA+ ve Amazon Prime Video üzerinden takip edilebilecek.