NASA'nın Uzay Aracı 'Perseverance' Mars'a İniş Yaptı

NASA'nın Mars'a gönderdiği yüzey aracı Perseverance, başarılı şekilde Mars'ın yüzeyine ulaştı. 2020'de düzenlenen kampanya ile Türkiye'den 2,5 milyon kişinin adını yazdırdığı Perseverance aracı, Kızıl Gezegen'de yaşamın izlerini araştıracak. Aracın çektiği ilk görüntüler NASA tarafından yayınlandı.

İnsanlığın uzayı keşif macerası devam ediyor. Güneş Sistemi'nde bize en yakın gezegenlerden biri olan Mars da şu andaki pek çok araştırmanın merkezinde yer alıyor. Bu çalışmalardan biri de NASA'nın Perseverance adlı görevi.

NASA, görevle aynı ismi taşıyan bir yüzey aracını Mars'a göndermişti. Aylar süren yolculuğun ardından üzerinde 23 kamera, çok sayıda sensör ve çeşitli bilimsel çalışmalar için özel olarak geliştirilmiş ekipmanla kızıl gezegene iniş yapacak.

'Yedi dakikalık dehşet' adı verilen aşama başarıyla geçildi

NASA, Perseverance adlı aracı Mars'ta Jezero Krateri adı verilen bölgeye indirecek. Bu indirme görevi, teknik olarak yolculuğun en zorlu kısmı olarak gösteriliyor. Hatta bilim insanları, aracın gezegen atmosferine girişinden yere konmasına kadar olan 7 dakikalık süreye Dehşetin Yedi Dakikası adını veriyor.

Dünya'da 1 ton ağırlığında olan ve ortalama bir otomobil boyutundaki araç, kızıl gezegen yüzeyinde geçmişte yaşam olup olmadığına dair ipuçları arayacak ve daha sonra gezegenimize getirilecek olan örnekler toplayacak. İniş ekipmanları ise 2012'deki Curiosity inişinin daha gelişmiş ekipmanlarla gerçekleştirilmiş bir versiyonu olacak.

Mars atmosferi bizimkinden 100 kat daha ince. Bu da aerodinamik olarak aracı yavaşlatacak bir açık hava sürtünmesi olmadığı anlamına geliyor. Haliyle eldeki aerodinamik kuvvetleri, paraşütleri, minik iticileri ve devasa hava yastıklarını kullanarak sağlıklı bir iniş yapmak için hazırlıklar yapıldı.

Perseverace'ın Mars'a inişi milyonlarca insan tarafından canlı olarak takip edildi:

Perseverance'ın inişi NASA tarafından canlı olarak da yayınladı. Söz konusu ana yayını ve pek çok dilde yapılan diğer yayınları dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan takip etti, tarihi inişe an be an tanık oldu.

İnsanlık tarihinde ilk kez Mars’a helikopter gönderildi:

Perseverance aracının üzerinde, yüksek çözünürlüklü görüntü alabilecek teknolojilere sahip bir helikopter bulunuyor. Ingenuity adı verilen söz konusu helikopter, gerektiği zaman araçtan ayrılabilecek ve aracın yakın çevresinde uçarak havadan görüntüler yakalayabilecek.

Perseverence, Mars’taki potansiyel yaşamın izlerini arayacak:

NASA’nın Mars Keşif Programı kapsamında geliştirilen gezgin araç, daha önce Kızıl Gezegen’in potansiyel yaşam izleri taşıdığı düşünülen bölgelerini araştıracak. Milyonlarca yıl önce tıpkı Dünya gibi yüzeyinde yaşam bulunduğu düşünülen Mars’ta, belki de bu yaşamın kalıntıları bulunabilir. Elbette bu kalıntıların mikrobiyal düzeyde olduğu düşünülüyor.

Mars yüzeyinden kum ve taşları eleyerek örnekler alacak Perseverance, bu örnekleri saklayacak. İlerleyen yıllarda Mars’a gönderilmesi planlanan diğer araçlar, aracın sakladığı örnekleri alarak Dünya’ya geri getirecek. Bu örnekler yeryüzünde daha detaylı incelenecek ve belki de hedeflenen mikrobiyal yaşamın izlerine ulaşılacak.

Perseverance aracının Mars'ta çektiği ilk fotoğraflar yayınlandı:

NASA'nın bu görev adına açtığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım; Perseverance tarafından çekilen ilk fotoğrafları içeriyor. Fotoğraflarda görünen bölge, aracın iniş yaptığı Jezero kraterinden geliyor. Perseverance, bu krater üzerinde milyonlarca yıl önce bulunduğundan şüphe edilen gölün zeminini araştıracak. NASA'ya göre eğer Mars'ta yaşamın izlerine rastlamak mümkünse Jezero krateri, bu arayış için en uygun bölge.

Aracın indiği Mars kraterinin Dünya'da bir ikizi var: Salda Gölü

"Türkiye'deki Salda Görlü sayesinde görebileceğimiz konusunda bazı fikirlerimiz var"

NASA'nın inişin gerçekleştiği 19 Şubat 2021 tarihinde paylaştığı bu görselin solunda Burdur'da yer alan Salda Gölü yer alıyor. Sağ tarafta ise Perseverance aracının başarılı bir şekilde iniş yaptığı Mars'ın Jezero krateri yer alıyor. NASA'ya göre Salda Gölü, coğrafik ve jeolojik yapısı, Mars'taki Jezero kraterine çok benziyor. Hatta Perseverance aracının gözleri olarak ifade edebileceğimiz kameralar bile NASA çalışanları tarafından Salda Gölü çevresinde yapılan ölçümlerle geliştirildi. Bu sayede araç, Mars'taki krater içerisinden beklenen kaliteye sahip görsel veri ulaştırabilecek.