Yapay zeka devleri savaşın neresinde duruyor? ChatGPT, Claude ve Gemini bir nükleer kriz anında nasıl kararlar alıyor? Bu hafta teknoloji dünyası sadece yazılımları değil, biyolojik ve yasal sınırları da zorluyor.

TBMM’ye gelen "Steam Yasası" oyun dünyasında neleri değiştirecek? Apple, 2026 model cihazlarıyla (iPhone 17e ve MacBook Neo) ekosisteme giriş çıtasını nereye koydu? Ayrıca Japon bilim insanlarının laboratuvar ortamında saç üretme başarısı ve Meta’nın akıllı gözlüklerindeki büyük gizlilik skandalı gibi çok konuşulacak gelişmeleri tek tek inceliyoruz. Son olarak, gerçek hamam böceklerinin askeri keşif robotlarına dönüştüğü "siber böcek" teknolojisine ve Ay’da kurulacak üslerin ilk adımı olan "Ay tuğlalarına" göz atıyoruz.

Videodaki haberler:

Yapay Zeka Şirketleri Savaşa Nasıl Girdi?

Pentagon’un yapay zekayı askeri analizlerde kullanma talebi teknoloji devlerini böldü. Anthropic (Claude) etik gerekçelerle reddederken, OpenAI (ChatGPT) iş birliğini kabul etti ve büyük bir boykot dalgasıyla karşılaştı. Google ve Elon Musk’ın sürece dahil olma biçimlerini inceliyoruz.

Nükleer Kriz Simülasyonu:

GPT-5.2, Claude 4 ve Gemini 3 modelleri nükleer tırmanma senaryolarında test edildi. Claude "hesaplı bir şahin" gibi davranırken, Gemini’ın beklenmedik bir şekilde "nükleer saldırı" butonuna basması yapay zeka güvenliği konusundaki tartışmaları alevlendirdi.

Oyun Yasası Eksiklerle Mecliste:

TBMM’ye gelen yeni kanun teklifi, dijital oyun platformlarına Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getiriyor. Bant daraltma ve ağır para cezaları içeren bu düzenlemenin, özellikle bağımsız oyun geliştiricileri ve oyuncular üzerindeki olası etkilerini ve maddedeki hukuki belirsizlikleri değerlendiriyoruz.

Biyolojik Yapay Saç Üretildi:

Japon bilim insanları, laboratuvar ortamında saç folikülü üretmeyi başardı. Saçın deriyle bütünleşmesini sağlayan "bağ dokusu kılıfı" keşfiyle, gelecekte kişinin kendi hücrelerinden on binlerce saç teli üretilmesinin kapısı aralanıyor.

Ay’daki Tozlardan Tuğla Üretildi:

Uzayda kalıcı üsler kurmanın yolu yerel kaynaklardan geçiyor. Ay tozu simülasyonu (regolit) ve 3D yazıcı teknolojisi kullanılarak üretilen seramik dayanıklılığındaki "Ay tuğlaları", geleceğin uzay mimarisini nasıl şekillendirecek?

Apple’ın Yeni Ürünleri:

Daha uygun fiyatlı iPhone 17e ve MacBook Neo modelleri geliyor. Ayrıca yeni M5 işlemci mimarisi ve %30 performans artışı vaat eden Fusion teknolojisinin detaylarına bakıyoruz.

Meta Ray-Ban Skandalı:

Meta’nın akıllı gözlükleriyle çekilen görüntülerin, kullanıcı onayı olmadan yapay zeka eğitimi için kullanıldığı iddiası İngiltere’de inceleme başlattı. Mahremiyet ve veri gizliliği konusundaki bu büyük skandalın ayrıntıları videoda.

Siber Böcek Orduları Gerçek Oldu:

Gerçek hamam böcekleri, üzerlerine yerleştirilen yapay zeka donanımlı "elektronik sırt çantaları" ile askeri keşif robotlarına dönüştürüldü. Biyoelektronik nöral arayüzlerle yönlendirilen bu siber sürüler, sessiz ve otonom bir şekilde görev yapabiliyor.