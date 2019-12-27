Bilime Göre Kendi Kendine Konuşmanın Faydaları Neler?

Kendinizle konuşmak biraz garip geliyor olabilir ancak uzmanlara göre bu durumun birçok faydası bulunuyor. Peki nedir bu faydalar? Gelin yakından bakalım.

Bazı durumlarda konuşmanız gereken tek kişinin kendiniz olduğunu düşünebilirsiniz fakat kendinizle konuşmanın da türleri olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu türlerden bazılarının diğer türlere göre daha iyi olduğunu söyleyelim. Kendinizle konuşmaya çalışırken gayret göstermelisiniz.

Ağustos ayında Inverse dergisi, kendinizle konuşmanın hangi açılardan faydalı olabileceği hakkında bazı uzmanlara danıştı. Uzmanlar, daha çok sesli yerine mental konuşma gibi gayret gösterilmiş konuşmaların çok büyük faydaları olabileceğini söyledi.

Kendinizle konuşmak, hedeflerinize ulaşmak için yol kat etmenizi sağlayabilir:

Kendinizle yapacağınız pozitif konuşmalar, hedefler belirlemenize ve bu hedeflere ulaşmanıza yardımcı olabilir. Bunun sebebi ise basitçe kendinizle konuşuyor oluşunuz. Kendinizle konuşmak, bir nevi kendinizi analiz etmeye yardımcı oluyor.

Ağustos ayında Springfield Üniversitesi’nden Profesör Judy Van Raalte, Inverse dergisine açıklamalarda bulundu. Judy Van Raalte, kendinizle konuşma eyleminin doğal olarak gerçekleşmemesi durumunun, faydaları kaçırmanıza engel olmaması gerektiğini aktardı.

Van Raalte, çabayla gerçekleşen konuşmanın anlık bir konuşma yerine bir spor dalında uzmanlaşmaya çalışmak gibi olduğunu söyledi. Yani kendinizle konuşmuyorsanız bunu en azından deneyin. Ayrıca Van Raalte, zamanla bu çabanın otomatik hâle geleceğini ve çaba istemeyeceğini de ekledi.

Kendinizle konuşmak, geliştirebileceğiniz bir yetenektir ancak bu etkinliği yanlış yola da sokabilirsiniz:

Middle Tennesee State Üniversitesi’nden Profesör Thomas Brinthaupt, aynı dergiye verdiği demeçte pozitif konuşmaların davranışsal, bilişsel ve duygusal hedefleri güçlendirebileceğini aktardı fakat şunları da eklemeden geçmedi: "Kendimizi aynı zamanda negatif konuşmayla eleştirebiliriz de. Diğer insanlara söylediklerimizi yeniden düşünebilir ve kendi kendini yöneten bir konuşma ortaya çıkarabiliriz."

Peki kendinizle konuşmanın doğru yolu nedir?

2017 yılında yapılan bir çalışma, kendinizle pozitif konuşma yapmanın en iyi yolunun kendinize isminizle ya da sen zamiriyle hitap etmeniz gerektiğinden geçtiğini ortaya çıkardı. Yani kendinizle konuşurken ben kelimesini kullanmaktan kaçının.

Kendinizle konuştuğunuz sırada üçüncü şahıs zamirleri kullanmak, insanları sanki başka insanlar hakkında düşünüyormuş gibi bir düşünceye itiyor. Böylece kontrol sağlamak için gereken psikolojik mesafeyi kurmuş oluyorsunuz.