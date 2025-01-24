Netflix, video oyun dünyasında yeni bir kategoriye giriş yapacağını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre platforma co-op oyunlar gelecek. Oyunların ne zaman çıkacağı şimdilik belli değil.

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, bundan birkaç yıl önce oyun sektörüne giriş yaptı. Şirket, bugüne kadar da onlarca yayımladı. Yapılan yeni açıklamalar, Netflix'in bu alanda yepyeni planları olduğunu gözler önüne seriyor.

Netflix'in üst düzey yöneticilerinden Greg Peters, Netflix'in oyun bölümüne co-op olarak da bilinen bölünmüş ekranlı yapımlar geleceğini açıkladı. Greg Peters, konuyla ilgili detaylı bilgi vermedi ancak yaşanacak gelişmeyi "Bunu oyun gecesinin devamı veya televizyondaki oyun şovunun bir evrimi olarak düşünüyoruz." olarak yorumladı.

Oyunlar, bulut üzerinden televizyonlara aktarılacak

Netflix'in üzerinde çalıştığı co-op oyunlar, etkileyici bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Zira Netflix aboneleri, bu tür oyunları bulut üzerinden televizyonlarına yansıtacaklar. Böylelikle It Takes Two benzeri bir deneyim yaşanmış olacak.

Ancak burada önemli bir detay var. Greg Peters, co-op oyunların ne zaman yayımlanacağına ilişkin herhangi bir şey söylemedi. Öte yandan; Peters tarafından yapılan açıklamaya göre Netflix, hikâye odaklı oyunlar geliştirmeye de devam edecek. Bu oyunlar, Netflix'te yayımlanmış içeriklerle ilgili olacak.