Xbox Developer Direct 2025 Etkinliğinde Duyurulan Tüm Oyunlar

Xbox'ın yeni oyunlarını tanıttığı Xbox Developer Direct 2025 etkinliği gerçekleşti.

Microsoft yeni dört oyununa yer verdiği Xbox Developer Direct 2025 etkinliğini gerçekleştirdi. Bu yıl Xbox'ın piyasaya süreceği oyunlardan bazılarına değinilen etkinlikte her oyuna dair uzun oynanış sekanslarına yer verildi.

Microsoft'un tanıttığı oyunların yanı sıra bu yıl daha piyasaya süreceği Avowed, Fable ve The Outer Worlds 2 gibi birçok farklı oyun daha var. İşte Xbox Developer Direct 2025 etkinliğinde tanıtılan tüm oyunlar!

*Xbox, etkinlikte yer verdiği tüm oyunların Xbox Game Pass'e ilk günden geleceğini belirtti.

NINJA GAIDEN 4

Serinin son ana oyunu olan NINJA GAIDEN 3, 2012 yılında piyasaya sürülmüştü. Tabii o dönemden bu yana seride başka oyunlar da piyasaya sürülmüştü.

Team Ninja ve Platinum Games tarafından geliştirilen NINJA GAIDEN 4'ün PC, PS5 ve Xbox Series X/S'e gelmesi bekleniyor.

NINJA GAIDEN 2 Black

NINJA GAIDEN 2 Black, NINJA GAIDEN 2'nin Remake'i olacak ve bugünden itibaren oynanabilir durumda.

Sunumda belirtildiği üzere oyun Unreal Engine 5 ile yeniden yapıldı. NINJA GAIDEN 2 ilk olarak 2008 yılında piyasaya sürülmüştü.

South of Midnight

Compulsion Games uzun süredir üzerinde çalıştığı South of Midnight hakkında detaylı bir oynanış videosu sundu.

Ana karakter Hazel, annesini aramak ve lanetli yaratıkları iyileştirmek için arayışa çıkıyor. South of Midnight 8 Nisan'da piyasaya sürülecek.

Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33'ün geliştiricisi Sandfall Interactive, yeni ve sıra tabanlı rol yapma oyununun oynanış görüntülerini gözler önüne serdi.

Sandfall Interactive, oyunda hem risk hem de strateji olduğunu söyledi. Ayrıca Fransız fantezi dünyasında geçen oyunun hikâyesine de değinildi. Clair Obscur: Expedition 33, 24 Nisan'da piyasaya sürülecek.

DOOM: The Dark Ages

Doom Eternal'ın akrobatik hızı yerine DOOM: The Dark Ages daha çok güç ve tank temelli bir oynanışa dayanıyor. Buna rağmen yeni oyun, önceki oyunlardaki hızını kaybetmiş değil.

Bir mekadan ejderhaya kadar birçok farklı oynanışı içerisinde barındıracak olan DOOM: The Dark Ages, 15 Mayıs'ta piyasaya sürülecek.

Peki siz Xbox Developer Direct 2025 etkinliğinde duyurulan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.