NVIDIA, Yeniden RTX 3060 Üretimine Başlamayı Planlıyor

NVIDIA’nın, oyuncular arasında oldukça popüler olan GeForce RTX 3060 ekran kartını yeniden üretime almayı planladığı iddia edildi. Şirketin üretimi Samsung’un 8 nm sürecine kaydırarak hem GPU üretim kapasitesi sorununu hafifletmeyi hem de oyuncu pazarındaki talebi karşılamayı hedeflediği konuşuluyor.

NVIDIA son yıllarda üretimde büyük bir değişim sürecine girmiş durumda. Özellikle yapay zekâya yönelik GPU’lara olan yoğun talep, şirketin üretim kapasitesinin önemli bir bölümünün veri merkezi donanımlarına ayrılmasına neden oldu.

Bu durum ise oyuncular için geliştirilen bazı ekran kartlarının üretiminde sınırlamalara yol açabiliyor. İşte bu noktada ortaya çıkan yeni bir iddia, NVIDIA’nın oyuncuların yakından tanıdığı GeForce RTX 3060 modelini yeniden üretime alabileceğini öne sürüyor.

NVIDIA üretim yükünü azaltmak için Samsung’a dönebilir

Sektör kaynaklarına göre NVIDIA’nın yeni nesil GPU’larının büyük bölümü TSMC’nin gelişmiş üretim süreçlerinde üretiliyor. Ancak bu üretim hatlarının önemli bir kısmı yapay zekâ donanımları tarafından doldurulmuş durumda.

Bu nedenle NVIDIA’nın daha önce Samsung’un 8 nm üretim teknolojisiyle üretilen RTX 3060’ı yeniden devreye sokabileceği konuşuluyor. Böyle bir hamle, hem üretim yükünü dağıtabilir hem de oyuncu pazarında yaşanan stok ve fiyat sorunlarının bir kısmını hafifletebilir.

RTX 3060 hâlâ oyuncuların en çok tercih ettiği ekran kartlarından biri

2021 yılında piyasaya çıkan RTX 3060, orta segment ekran kartları arasında oldukça güçlü bir konuma sahip olmuştu. Özellikle 1080p ve bazı durumlarda 1440p çözünürlükte sunduğu performans sayesinde geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmıştı.

Bunun yanında kartın 12 GB VRAM kapasitesi, bugün bile birçok orta segment GPU’ya kıyasla dikkat çekici bir avantaj sunuyor. Bu nedenle RTX 3060, donanım istatistiklerinde ve oyuncu bilgisayarlarında hâlâ en çok kullanılan ekran kartlarından biri olarak gösteriliyor.

Şimdilik yalnızca bir iddia

Elbette şu an için NVIDIA tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Ortaya çıkan bilgiler, tedarik zincirine yakın kaynaklardan gelen iddialara dayanıyor.

Ancak bu iddialar doğru çıkarsa NVIDIA, eski ama hâlâ güçlü olan bir ekran kartını yeniden üretime alarak oyuncu pazarındaki talebi karşılamayı ve üretim kapasitesindeki baskıyı azaltmayı hedefleyebilir.