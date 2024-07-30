OpenAI, ChatGPT'nin Gelişmiş Ses Modu'nu bazı ücretli kullanıcılara sunmaya başladı.

Bundan birkaç ay kadar önce OpenAI, ChatGPT'nin sesli modunun bir demosunu yayımlamış ve bu özelliğin yakın gelecekte kullanıma açılacağını müjdelemişti. Firmanın demosunda yapay zekânın akıcı konuşması ve doğal tonlaması büyük dikkat çekmişti. Özellikle Sky adlı modül, ses tonunun da Scarlett Johansson'un sesine benzemesiyle dikkatleri üzerinde toplamıştı. Bu özellik, küçük bir ücretli kullanıcı grubuna sunuldu.

OpenAI, bahar güncellemesi için demoda gösterilen video ve ekran paylaşımı özelliklerinin bu alfa sürümünde bulunmayacağını açıkladı. Şu an için GPT-4o demosu hâlâ bir demo olsa da yeni ses modu kullanılabilecek. Eski sistemden farklı olarak yeni sesli kullanım özelliği çoklu moda sahip olacak ve yardımcı modellere ihtiyaç duymadan komutları işleyip düşük gecikmeli konuşmalar yapabilecek.

Hiper-gerçekçi ses modu denenebilecek

Bu pilot uygulamada, ChatGPT Plus kullanıcıları, OpenAI'nin Gelişmiş Ses Modu'nun ne kadar hiper-gerçekçi olduğunu ilk elden deneyimleyebilecekler. OpenAI bu özelliği kademeli olarak piyasaya sürerek kullanımını izleyecek. Alfa grubundaki kişiler bir mail ve bir uyarı ile bilgilendirilecek. Bu özellik Ağustos başında gelecek.

Gelişmiş ses modunda Juniper, Breeze, Cove ve Ember olmak üzere dört önceden ayarlanmış ses bulunacak. OpenAI bu seslerin ücretli seslendirme sanatçıları ile iş birliği yapılarak üretildiğini belirtiyor. OpenAI ayrıca bu özelliğin deepfake için kullanımına da engel olmak üzere güvenlik önlemleri geliştirmeye devam ediyor. OpenAI ayrıca müzik veya diğer telif hakkıyla korunan sesleri üretme taleplerini engellemek için yeni filtreler tanıttığını da belirtiyor.