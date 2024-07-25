OpenAI, kısıtlı sayıda test kullanıcısına da açtığı çevrimiçi arama motoru SearchGPT'yi duyurdu.

OpenAI, Google'ın arama motoru pazarındaki dominasyonuna meydan okuyacak yeni arama motoru SearchGPT'yi tanıttı. İlk olarak küçük bir kullanıcı ve yayıncı grubuna test amacıyla sunulan arama motoru, bu özellikleri ChatGPT'ye de entegre etmeyi amaçlıyor.

SearchGPT, OpenAI'ın yapay zekâ modelleri ile internet arama yeteneklerini birleştiren geçici bir prototip olarak karşımıza çıktı. Bu arama motoru aramalara sohbet tarzında cevaplar verecek ve ilgili kaynaklara da açık bağlantılar sunacak. Yani verdiği bilgilerin kaynaklarını da sunmuş olacak. Bu arama motoru sayesinde ChatGPT'de yapılan sorgularda da güncel bilgilere erişilebilecek.

Google ve Bing'e rakip olacak

Yeni arama özelliği, OpenAI ile Google ve OpenAI'ın en büyük yatırımcısı olan Microsoft ile arama motoru pazarında da karşı karşıya getirmiş oluyor. Teknoloji devleri, yapay zekâyı arama motorlarına entegre etmek için uzun süredir yarış içerisinde. Konuyla ilgili olarak OpenAI, "Web'de yanıtlar bulmak çok çaba gerektirebilir ve genellikle alakalı sonuçları elde etmek için birden fazla deneme yapmayı gerektirir" açıklamasında bulundu.

Öte yandan SearchGPT telif tartışması ile beraber geldi. Her ne kadar OpenAI, telif hakkıyla korunan verilerin kullanımının yasadışı olmadığını savunarak, hizmetlerinin yeni bir şey oluşturduğunu ve "adil kullanım" doktrini kapsamında olduğunu iddia etse de, şimdiden tepkiler gelmiş durumda. OpenAI ise SearchGPT için yayıncılarla iş birliği yaptıklarını ve içeriklerinin arama sonuçlarında nasıl görüneceği konusunda onlara seçenekler sunduklarını ve güvenilir kaynakları teşvik etmeyi amaçladıklarını belirtti.

SearchGPT, aramalara sözlü cevaplar verebildiği gibi görseller de oluşturabilecek.