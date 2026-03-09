Pentagon Anlaşması, OpenAI'da Krize Yol Açtı: Üst Düzey Yönetici İstifa Etti!

Pentagon ile anlaşan OpenAI, şirket içi krizle mücadele etmek zorunda kalacak gibi görünüyor. Zira anlaşma maddelerini içine sindiremeyen bir üst düzey yönetici, görevinden istifa etti.

ABD ile İsrail'in İran'a açtığı savaş, teknoloji dünyasını da sarstı. Pentagon'un yapay zekâ sektörünün bir numaralı ismi OpenAI ile yaptığı anlaşma, pek çok kesimde tepkiye yol açtı. Gelen son haberler, anlaşmanın OpenAI içerisinde de büyük anlaşmazlıklara yol açtığını gözler önüne seriyor.

OpenAI'ın donanım ürünlerinden sorumlu bir numaralı ismi olan Caitlin Kalinowski, resmî X hesabından bir açıklama yaptı ve anlaşmaya tepki olarak görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yaşananları içine sindiremeyen yönetici, Kasım 2024'te OpenAI'a transfer olmuş ve firmanın fiziksel ürünleri için çalışmaya başlamıştı.

Otonom silah ve usulsüz gözetleme, fitili ateşledi!

Caitlin Kalinowski tarafından yapılan açıklamaya göre aldığı kararın başlıca nedeni, anlaşmanın aceleyle yapılmış olması. Otonom silah ve kullanıcıların gözetlenmesi hususlarının kırmızı çizgi olduğunu ifade eden yönetici, bunların üzerinde daha fazla düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

İstifa açıklamasının ardından OpenAI'dan da bazı açıklamalar geldi. Bir şirket sözcüsü, bu noktada endişeleri kabul ettiklerini ancak kırmızı çizgilerin herkes için çok net olduğunu belirtti. OpenAI sözcüsüne göre şirket, bu kırmızı çizgi konusunu netleştirebilmek için hükûmet, sivil toplum kuruluşları ve topluluklarla görüşmeye devam edecek.