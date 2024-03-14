OpenAI’ın Baş Teknoloji Sorumlusu Mira Murati, herkesin ağzını açık bırakan video oluşturma modeli Sora’nın ne zaman genel herkese açılacağına dair ipuçları verdi. Ayrıca çok istenen bir özelliğin de modele ekleneceğini duyurdu.

Yapay zekâ deyince akla gelen ilk şirket olan OpenAI, geçtiğimiz ay “Sora” ismini verdiği devrim yaratacak bir yapay zekâ modeli tanıtmıştı. Bu model, komutlar üzerinden ultra gerçekçi videolar oluşturabiliyordu. Paylaşılan örneklerde videoların korkutucu derecede iyi olduğu görülmüştü.

Sora, ilk olarak tasarımcılar, sanatçılar ve sinemacılar gibi belli kişilere açılmıştı. Şirket yakında genel kullanıma açılacağını söylese de bunun ne zaman olacağını paylaşmamıştı. Bu konuda şimdiye kadarki en net açıklama OpenAI’ın Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Mira Murati’den geldi.

Sora, bu yıl içinde kullanıma sunulacak

Murati, The Wall Street Journal’da yeni yayımlanan bir röportajında Sora’yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yönetici, yeni yapay zekâ modelinin bu yıl herkese geleceğini söylerken çıkış tarihinin “birkaç ay içinde” olabileceğini belirtti. Ancak kesin bir tarih vermekten kaçındı.

Sora’nın herkese mi yoksa sadece ücretli abonelere mi geleceğini bilmiyoruz. Fakat DALL-E gibi hizmetlerin ChatGPT Plus ile kullanıldığını düşündüğümüzde yeni modelin de böyle olacağını tahmin edebiliriz. Zaten Murati de Sora’nın “çok maliyetli” olduğunu söylüyor.

Ses desteği de kazanacak

Bunlar dışında Murati, herkesin merak ettiği bir şeyi de yanıtladı. Sora her ne kadar çok gerçekçi videolar üretse de bu içeriklerde ses yoktu. OpenAI CTO’su, bunun ilerleyen zamanlarda değişeceğini ve şirketin Sora için ses desteği getireceğini ifade etti. Bu özellik, zaten büyüleyici olan videoları bambaşka bir seviyeye taşıyacaktır.

Sora’nın neler yapabildiğini merak ediyorsanız: