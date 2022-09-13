Oldukça hassas olan otomatik vites arabaları kullanıyorsanız, bilmeniz gereken otomatik vites araba nasıl kullanılmalı, tavsiyeler nelerdir konusu bulunuyor. Otomatik vites arabalar, manuel arabalara göre çok daha fazla özenle kullanım istiyor. Biz de sizler için birkaç tavsiyeyi bir araya getirdik. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan içeriğimize geçelim.

Arabalarımızı doğru bir şekilde kullanmadığımızda, karşımıza farklı parçalardan meydana gelen sorunlar çıkabilir. Özellikle otomatik vitese sahip bir arabaya sahipseniz, çok daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Vites atma oranlarınız, otomobili durdurduktan sonra yapmanız gerekenler gibi oldukça fazla detay bulunuyor. Sizler için eğer otomatik vites bir arabaya sahipseniz, otomatik vites araba nasıl kullanılmalı tavsiyeleri vereceğiz.

Otomatik vites şanzımanlar, manuel vitese göre çok daha ilgi istiyor diyebiliriz. Çünkü uzun süre yanlış kullanıma maruz kaldıklarında, masraf açmaya başlıyorlar. Bunun en kötü yanı ise, eğer arabanızın şanzımanında bir problem meydana geldiyse ucuz masraflar ile kurtulma şansınız ne yazık ki olmuyor. Bu nedenle otomatik vites arabalarımızı her zaman kurallara uygun, şanzımanımızı yormayacak şekilde kullanmamız gerekiyor. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan otomatik vites araba nasıl kullanılmalı, tavsiyeler içeriğimize geçelim.

Arabanızın bakımlarını aksatmayın

Otomobillerimizin bakımları oldukça önemlidir. Belli bakımları veya süreleri geldiğinde bakımlarını yaptırmak, otomobilimizin ömrünü çok daha uzatıyor. Örneğin, otomobilinizin yağ bakımı 10 bin kilometrede bir yapılıyorsa, 10 bin kilometreyi geçmemeli ve hatta yeri geldiğinde 7-8 bin kilometrede yağ bakımını gerçekleştirmeliyiz. Özellikle otomatik vites bir araba sahibiyseniz, aracınızın rutin bakımlarına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Otomatik vitese sahip otomobillerde şanzıman yağının değişimi oldukça önemli. Her ne kadar otomobile göre değişen bir periyot olsa bile, ortalama 24-25 bin kilometrede bir şanzıman yağınızı değiştirmelisiniz. Bu sayede şanzımanınızın yağlanması daha da güçlenecek, vites geçişleri esnasında hiçbir sarsıntı veya vuruntu hissetmeyeceksiniz.

Kısa süreli duraklamalarda vitesi N’ye atmayın

Otomatik vites arabalarda durakladığımızda, şanzımanın üzerinden yükü almak için sık sık vitesi Nötr durumuna getiririz. Ama bu her zaman iyi bir hareket olmayabiliyor. Örneğin, bir kırmızı ışıkta durdunuz ve ışık 30-40 saniye sonra yandı. Bu durumda vitesi nötr hale getirmeniz, otomobilinize bir yarar sağlamaz. Çünkü otomobilinizin vitesini N’ye attığınızda, şanzıman neredeyse devre dışı kalıyor. Nötr vitesi, otomobili park etmenize yakın bir vites olduğu için tekrardan hareket vitesine almak sakıncalı olabilir. Kısa vadeli duraklamalarda vitesinizi D konumunda tutabilirsiniz.

Arabayı durdurmadan vites değiştirmeyin

Otomatik ve manuel şanzımanların çalışma mantığı birbirinden oldukça farklı. Örneğin, manuel otomobillerde viteslerinizi çok daha rahat bir şekilde hareket ettirebiliyorken, otomatik otomobillerde durum böyle değil. Mesela, eğer bir otomatik vites arabaya sahipseniz, arabanızı durdurmadan asla N veya R konumuna atmamanız gerekiyor. Şanzımanın daha sağlıklı işlem yapabilmesi için, otomobilin mutlaka duruyor olması gerekiyor. Eğer otomatik şanzımanlar arabalarda durmadan önce D, N veya R’ye atıyorsanız şanzımanınızda kısa süreli problemlerin meydana gelme olasılığı oldukça yüksek.

Yakıtınızı asla bitmeye yakın bırakmayın

“Benzin ve motorin fiyatlarından haberiniz yok galiba” dediğinizi duyuyoruz. Ama eğer otomatik vites bir otomobil sahibiyseniz, aracınızın yakıt deposunu asla boş bırakmayın. Örneğin, hiç beklemediğiniz anda otomobiliniz çalışmaz ise manuel otomobillerde olduğu gibi otomatik şanzıman otomobilinizi hareket ettiremeyebilirsiniz. Çoğu otomatik vites otomobiller, aracın motoru çalışmadan vites değiştirmenize izin vermezler ve araç Park konumundaysa hareket ettirmeniz neredeyse imkansız.

Doğru şanzıman yağı tercihi

Her otomobil aynı yağları kullanmıyor. Onlarca çeşit yağ modeli var ve otomobilinize uygun olan yağları tercih ettiğinizde, otomobiliniz çok daha performanslı çalışıyor. Örneğin, motor yağınızda 5w30 kullanmanız gerekirken, 5w40 kullanmanız performansınızı daha da etkileyecektir. Bununla birlikte yağ tüketiminiz, otomobilinizin ısınma süresi gibi etkenlerde de fark göreceksiniz. Bu, şanzıman yağları içinde geçerli. Eğer şanzıman yağınızı doğru seçer ve aynı periyotlarda değiştirirseniz, otomobilinizin şanzıman sistemi çok daha kusursuz çalışmaya devam eder. Ayrıca, şanzıman yağını doğru zamanda değiştirdiğinizde vites geçişlerinde hiçbir sarsıntı hissetmezsiniz.

Arabanızın soğutma sistemini sık sık kontrol edin

Arabalardaki soğutma sistemleri, motor sıcaklığı ile birlikte aynı zamanda şanzıman sıcaklığını da kontrol ediyor. Bu yüzden, arabanın gösterge panelinde bulunan sıcaklık seviyelerini sürekli olarak kontrol etmeliyiz. Arabamızın yapacağı hararet, motorumuz ile birlikte şanzımanımızın da hasar görmesine neden olacaktır. Bu nedenle otomobilimizin sıcaklığını mutlaka kontrol etmemiz, belli bir seviyenin üzerine çıkmasını mutlaka engellememiz gerekiyor.

Arabanıza kendisine gelmesi için biraz zaman tanıyın

Arabanıza bindiniz, motoru çalıştırdınız ve hızlıca devam ettiniz. Evet, bu tamamiyle yanlış bir hareket. Arabalarda motoru çalıştırdıktan sonra yağlama sisteminin çalışması, motorun ısınması ve kendisine gelmesi için minimum 1 dakika boyunca beklemeniz tavsiye ediliyor. Motoru çalıştırdıktan sonra, direkt olarak Drive moduna alıp devam etmeniz büyük bir risk oluşturuyor. Bu nedenle otomobilinize kendisine gelmesi için biraz zaman tanıyın ve daha sonrasında sürmeye başlayın.

Şanzıman yağınızı sürekli kontrol edin

Yağ eksilten bir arabanın parçaları aşınarak çalıştığı için, çok kötü sonuçları ortaya çıkarabilir. Bu nedenle otomobilimizin yağ seviyesini sık sık kontrol etmemiz gerekiyor. Motor yağı kadar, şanzıman yağının da seviyesini kontrol etmekte fayda var. Bunu kontrol etmesi, her otomobile göre farklı yöntemlere sahip. Bunun için otomobilinizin kullanım kılavuzundan, şanzıman yağını nereden kontrol edebileceğinizi öğrenmelisiniz. Her ne kadar motor yağı eksildiğinde, motorun yatak sarması gibi sorunlar meydana geliyorsa, aynı durum şanzımanlar içinde geçerli.

Bir problem hissettiğinizde, hızlıca ustanıza gösterin

Otomobilinizi bir ustaya göstermek için bakım sürelerini beklemenize gerek yok. Örneğin, vites geçişlerinde bir sertlik hissediyorsanız, otomobilinizin vites geçişleri çok zorlandıysa hızlıca bir ustaya gösterebilirsiniz. Çünkü gayet basit gibi gelen sorunlar, ileride çok daha büyüklerinin meydana gelmesine yol açıyor. Bu nedenle, şanzımanınızda bir problem olduğunu hissediyorsanız gecikmeden bir usta ile görüşmenizi tavsiye ediyoruz.

Sizler için otomatik vites araba nasıl kullanılmalı tavsiyeleri listesi hazırladık. Eğer otomatik vites şanzımana sahip bir araba sahibiyseniz, yukarıdaki maddelere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde, hiç beklemediğiniz bir anda şanzımanınız problem çıkarabilir. Bunun sonucu ise, “şanzıman inecek kardeşim ya 10 bin lira masrafı var” gibi dudak uçuklatacak olaylar olabilir. Sizler otomatik vites araba kullanırken nelere dikkat ediyorsunuz? Bizlerle paylaşmayı unutmayın.